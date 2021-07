L’estate del 2021 è entrata nel pieno. Ognuno aspira ad una vacanza da sogno e immagina delle giornate indimenticabili. Con gli amici, i colleghi o i familiari. Soprattutto ora che l’offensiva contro il Covid 19 sta ottenendo i suoi effetti. Certo, la battaglia contro il virus non è finita. Ma per la prima volta siamo autorizzati a sperare.

Quando si esce d’estate, però, bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli nell’abbigliamento. Ad esempio, è importante selezionare i colori nella maniera più appropriata. Ciò riguarda un colore in particolare.

Per vestirsi di nero in estate bisogna tenere presente queste regole.

Il nero attira le radiazioni solari

È proprio vero, il nero attira le radiazioni solari. Questo colore, infatti, denota l’assenza di determinate lunghezze d’onda. Di conseguenza esso tende a convogliare su di sé la maggior parte della luce e, quindi, del caldo.

Tonalità sgargianti

Nei mesi estivi si utilizzano delle tonalità sgargianti e delle fantasie particolari. Si fa riferimento a colori come il giallo, il rosa, il rosso acceso, l’arancione fosforescente. La bella stagione esplode e con lei dei capi d’abbigliamento un po’ eccentrici. In estate tutto è permesso. È importante, però, tener presente alcuni consigli. Soprattutto riguardo i pantaloni corti.

Il look total black

Molti, però, sono degli amanti del look total black. Maglietta, pantaloncini e scarpe rigorosamente neri. Può sembrare troppo facile come accoppiamento. A volte può apparire anche funereo. Tuttavia ha un’eleganza e uno stile non indifferente. Sui gusti, inoltre, non si può opinare più di tanto.

Per vestirsi di nero in estate bisogna tenere presente queste regole

In primo luogo bisogna prestare attenzione ai materiali. Evitare i sintetici o la seta è un must.

Il denim, pur essendo molto in, è davvero pesante come tessuto. Dei pantaloncini troppo aderenti potrebbero darci dei problemi.

Per le ragazze, si consigliano dei pantaloni molto ampi che possono valorizzare una silhouette slanciata. Le camicette o i vestitini neri coniugano benissimo stile e comodità.