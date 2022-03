Dopo tanta attesa finalmente è arrivata la primavera e con l’aumento delle temperature è arrivato anche il consueto cambio di stagione. Cappotti, piumini e ingombranti sciarponi saranno riposti nell’armadio per poterci godere il tepore primaverile, ma senza mai peccare di stile. Infatti seguendo alcune piccole dritte sulle nuove tendenze sarà possibile fare un figurone per tutta la prossima stagione a qualsiasi età. Quelle che forniremo in seguito sono delle indicazioni su colori e tendenze del 2022 adatti a qualsiasi fisico e per sentirsi belle in qualunque fase della vita.

Ed infatti per vestire alla moda anche a 50 anni non perdiamoci questi consigli degli esperti.

Toni di colore

Dopo tutto il grigiore degli ultimi anni la moda si esprime lanciando un messaggio di vitalità e freschezza. Spopolano, infatti, nelle “palette” dei marchi più importanti colori vivaci, accesi, che sappiano trasmettere energia positiva. Da indossare in abbinamento a colori neutri come il nero e il bianco, stanno facendo impazzire tutte le tinte arancio acceso, ad esempio.

Allo stesso modo, dopo le tendenze delle tinte verdognole del lime, arriva sulle passerelle il giallo acceso. Tinta dedicata a chi vuole vivere la primavera/estate in modo leggero ma divertente trasmettendo come messaggio positività e carattere. Allo stesso modo per giacche e capispalla di tendenza, stanno facendo parlare di sé le tinte che richiamano al virtuale. Il verde acceso, per esempio, è il colore perfetto per una giacca da indossare su pantalone bianco e top nero.

Per vestire alla moda anche a 50 anni saranno questi imperdibili abiti e colori a spopolare per la primavera 2022

Ora che abbiamo visto quali saranno i colori di tendenza di questo 2022, vediamo quali capi non possono proprio mancare per la primavera. Cominciamo da una vera risorsa che saprà sistemare ogni outfit: il cardigan. I lunghi cardigan sono facilmente abbinabili, dai jeans ai pantaloni eleganti, snellendo la figura ma con stile. Allo stesso modo anche le giacche oversize, magari in renna, saranno particolarmente apprezzate proseguendo la tendenza dello scorso anno.

Questo concetto delle taglie abbondanti è applicabile in generale a tutto il look, anche per maglie e pantaloni.

Infine, per quel che riguarda le gonne torna la comodità della gonna a ruota da indossare con scarpe con tacco ma sempre impegno come le “mules”.

Allo stesso modo, anche le gonne plissettate saranno apprezzate per vestire con leggerezza ed eleganza.

