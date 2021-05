Molti di noi tengono tanto alla forma fisica, non a caso ci sono coloro che si allenano costantemente e che seguono una dieta equilibrata. Ci sono anche coloro che si allenano invece in un determinato periodo dell’anno, come ad esempio prima dell’estate. Lo fanno duramente così da presentarsi poi in forma una volta indossato il costume.

Le parti del corpo che scegliamo di allenare sono varie, primo tra tutti la pancia con una serie di addominali cerchiamo di averla piatta. Alleniamo anche i fianchi per evitare che le nostre maniglie dell’amore siano troppo pronunciate. Poi ci si dedica spesso ai glutei, con gli esercizi speriamo di averli tonici e sodi. E non trascuriamo mai le cosce e le gambe. Anche se c’è un muscolo in particolare che alleniamo poco ed è invece molto importante farlo.

Per velocizzare il ritmo della camminata e avere una falcata da modelli, è questo il muscolo che bisogna assolutamente allenare.

Ecco il muscolo che non alleniamo quasi mai

Nella nostra serie di esercizi da seguire, come già detto in precedenza ci dedichiamo più o meno a tutte le parti del corpo. Esistono persino degli esercizi mirati per tonificare le braccia che con il passare del tempo risultano più flaccide.

Il muscolo che non alleniamo quasi mai o che alleniamo poco è il polpaccio, in pochi ci pensano ma allenare questo muscolo è davvero importante. Questo ci permette di migliorare e velocizzare il ritmo della camminata e, inoltre, fa da base per tutto il nostro peso del corpo. Immaginiamo di camminare di corsa e fare uno scatto per tornare indietro, sono i polpacci che ci permettono di farlo senza causare danni alle ginocchia. Dei polpacci allenati e sani ci permettono di saltare verticalmente senza farci male. Infine pensiamo solo al fatto di quanto li sfruttiamo camminando ogni giorno.

