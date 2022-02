Bocca e labbra sono una delle parti più sensuali nel volto di una donna. Per questo, le trucchiamo in maniera molto accurata per metterle in risalto. Da quasi 2 anni, le nostre labbra rimangono nascoste dalla mascherina. Per questo le abbiamo curate poco. Del resto, non ha molto senso applicare il rossetto sulle labbra per poi coprirle. In tutti questi mesi, le donne si sono più focalizzate sulla valorizzazione degli occhi, ad esempio puntando su particolari nuance, come questa che è particolarmente illuminante.

Se tutto va bene e non ci sono imprevisti né impennate di contagi, a breve tutti, finalmente, potremo smettere di indossare le mascherine. È quindi ora di riapplicare il make up anche sulle labbra. Come spesso accade, non tutti sono soddisfatti di alcune parti del corpo. C’è chi ha labbra gonfie e carnose, decisamente sexy e sensuali. Questi soggetti sono molto invidiati da chi, invece, ha una bocca minuscola con labbra sottili. Oggigiorno esistono varie tecniche di chirurgia estetica che permettono di rimpolpare le labbra. Ovviamente, si tratta di trattamenti che hanno costi importanti. Inoltre, è bene anche ricordare che si tratta di tecniche invasive, anche se in maniera lieve.

Sappiamo bene che il make up è un ottimo alleato per esaltare i nostri punti di forza e limitare qualche piccolo difetto. Ad esempio, chi ha occhi piccoli dovrebbe assolutamente conoscere questa tecnica di trucco che regala uno sguardo intenso. Vediamo quindi cosa fare in caso di labbra sottili.

Per valorizzare e ingrandire labbra piccole e sottili non filler e botox ma questi colori di rossetto applicati così

Partiamo dalla scelta dei colori. I colori troppo scuri andrebbero evitati. Viola, bordeaux, prugna, ma anche il classico rosso, tendono infatti a rimpicciolire. All’estremo opposto, anche i rossetti e i lucidalabbra “nude” e molto chiari non favoriscono l’esaltazione delle labbra piccole. Nella palette cromatica, scegliere invece una tinta nella gamma dei rosati e degli aranciati.

Per quanto poi riguarda il finish, evitare quelli matt e opachi. Preferire i gloss, i lucidalabbra, i rossetti cremosi e quelli metallizzati. Questi, infatti, riflettono la luce ed “accendono” le labbra in maniera naturale. In questo modo, la bocca risulterà subito più volumizzata.

La tecnica per mettere il rossetto

Dopo aver capito su quali colori è bene puntare, passiamo ora alla spiegazione tecnico pratica. Vediamo quindi come mettere il rossetto.

Il trucchetto sta nel creare dei giochi di luce. Una volta scelta la nuance preferita, utilizzarne due aventi differente gradazione. Cominciare con il colore più scuro: stenderlo lungo i bordi e poi creare una “x” nella parte centrale delle labbra. Una volta fatto ciò, prendere il rossetto nella tonalità più chiara e cominciare a sfumarlo verso la zona centrale.

Infine, completare il tutto con una punta illuminante di gloss al centro.

Per un’applicazione precisa, si consiglia di utilizzare sempre un pennellino, meglio se a setole morbide. Lo possiamo usare anche con il rossetto in stick. Basterà appoggiare le setole sulla sommità per prelevare il colore necessario.

Abbiamo così visto cosa fare per valorizzare e ingrandire labbra piccole e sottili.

