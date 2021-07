Sono molti gli italiani che tra viaggi cancellati e appuntamento per il vaccino anti Covid 19 resteranno nella Penisola per le vacanze. E alcuni hanno preferito, per spendere meno, rimandarle a settembre.

Per gli indecisi che non hanno ancora deciso dove andare, la meta perfetta è la Laguna di Venezia. Dove dall’1 all’11 settembre si svolgerà al Lido la 78° Mostra d’Arte Cinematografica. Un evento sempre straordinario, quello della Biennale, non solo per l’atmosfera super glamour ma anche per la qualità dell’offerta culturale sul grande schermo.

Opere prime, thriller, film d’animazione e in 3D, documentari, sono già selezionati per la competizione e saranno resi noti tra pochissimi giorni. L’annuncio sarà dato il 26 luglio prossimo alla conferenza stampa in streaming dal presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, e dal Direttore Artistico del Settore Cinema, Alberto Barbera.

È già in circolazione, invece, il coloratissimo manifesto ufficiale della Mostra firmato Lorenzo Mattotti. Madrina della 78° edizione è l’attrice e cantante Serena Rossi.

Tutta la Laguna in festa

Per vacanze slittate a settembre è perfetta Venezia con la 78° Biennale Cinema. La proiezione dei film si terrà come sempre nelle sale del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, nei padiglioni e nei cinema dell’isola.

Ma la Mostra coinvolgerà come sempre tutta la città, con una ridda di feste, aperitivi, cocktails e serate nei palazzi più eleganti e negli hotel superlusso sulla Riva degli Schiavoni e sul Canal Grande.

Mostre e premiazioni si terranno in vari spazi, dall’Arsenale all’Excelsior, in tandem con la Regione del Veneto, il Ministero della Cultura e le case di produzione e distribuzione mondiali.

In poltrona con le star

Quelle alla Biennale Cinema non sono proiezioni qualsiasi. Sono sempre presenti in sala il regista e gli attori principali. Dunque, bisogna assolutamente acquistare un biglietto per tempo. Si potrà, da metà agosto, sul sito della Biennale.

Il pubblico si entusiasma all’ingresso dei divi. E naturalmente attende all’esterno del Palazzo del Cinema, dove i fotografi immortalano i divi sul red carpet.

Per seguire il Festival senza spendere troppo si può cercare un alloggio nei quartieri meno costosi di Venezia, come Cannaregio o Santa Croce. Ma gli ottimi collegamenti, anche notturni, suggeriscono pernottamenti anche sulle bellissime isole minori come Murano, Burano, Sant’Erasmo. E anche nei camping sulla terraferma a Cavallino Treporti.