Per scrollarsi di dosso il peso dell’anno che volge al termine e staccare dalla routine quotidiana, non c’è niente di meglio di una vacanza. A dicembre solitamente i prezzi sono più alti. Ma non è un’impresa impossibile partire per qualche giorno di relax a costi ragionevoli senza rinunciare alla qualità dei servizi. Il trucco è quello di scegliere il posto giusto, approfittando delle numerose offerte presenti sul web. Per vacanze memorabili a prezzi contenuti, ad esempio, sono queste le mete più belle da visitare a dicembre in Italia.

Perché il Bel Paese?

L’Italia è ricca di cose da fare e da vedere, la sua bellezza paesaggistica, artistica e culturale non ha eguali. Indipendentemente dal periodo dell’anno e dalle stagioni, infatti, si trova sempre un luogo dove trascorrere un weekend all’insegna del divertimento, del relax, della cultura e soddisfare così ogni interesse. Si può scegliere di fare un viaggio in montagna per sciare e passeggiare con le ciaspole nei boschi innevati. Oppure si può decidere di godersi il mare su una delle nostre bellissime spiagge. È anche possibile andare alla scoperta delle tante città d’arte o di piccoli borghi, anche sconosciuti.

Per vacanze memorabili a prezzi contenuti sono queste le mete più belle da visitare a dicembre in Italia

Dalle Alpi agli Appennini per una vacanza low cost sulla neve basta scegliere località sciistiche più piccole, meno frequentate e non alla moda. Ci sono luoghi molto belli, dove sfruttare ottime piste da sci, strutture di livello e tariffe concorrenziali.

In Veneto c’è il Monte Baldo, in Lombardia Montecampione, in Friuli-Venezia Giulia Tarvisio e Piancavallo e in Piemonte Argentera, un borgo con appena 77 abitanti a pochi passi dal confine francese. In Abruzzo troviamo Campo Felice, Campo Imperatore, Pescocostanzo e Pescasseroli. Nel Lazio c’è Campocatino e località Pian De’ Valli; in Molise Campitello Matese e Capracotta. Scendendo si trova il Monte Sirino in Basilicata, Villaggio Palumbo in Calabria e l’Etna in Sicilia.

La lista continua

Una vacanza a dicembre può voler dire anche visitare splendide città di provincia da nord a sud, spendendo poco e godendo dei loro tesori artistici, mondani e gastronomici.

Padova è ricca di eventi culturali e palazzi storici. Vanta una delle piazze più grandi d’Europa, Prato della Valle, e l’Orto Botanico dell’Università, il più antico del Mondo.

Nella bella e storica città di Ravenna si trova un eccezionale patrimonio artistico: come la tomba di Dante Alighieri, rovine di edifici romani e chiese monumentali.

In Toscana, Bagno Vignoni è una vera e propria piscina termale a cielo aperto, che occupa in modo scenografico la piazza centrale del borgo. Il borgo medievale di San Miniato, invece, se ne sta arroccato su un colle, con i suoi vicoli acciottolati e tante prelibatezze alimentari, come il pregiato tartufo bianco, a cui è dedicata una mostra mercato che si tiene a inizio dicembre.

In questa lista di idee bisogna inserire la costa occidentale della Sicilia ricca di siti archeologici, paesaggi naturali mozzafiato e spiagge deserte, dove passeggiare davanti al mare d’inverno. Tra Palermo e Trapani si trovano San Vito lo Capo, le torri arabo normanne che puntellano la costa, la natura selvaggia della riserva dello Zingaro, l’antico borgo arroccato di Erice, le saline bianche di Marsala e le isole Egadi.