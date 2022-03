Un aspetto curato ci fa sentire a posto e pronte per affrontare gli impegni della giornata. Il trucco è un buon alleato, sia per esaltare che per camuffare alcune parti del viso. In particolare gli occhi sono oggetto di attenzioni nel make up, dato che lo sguardo si concentra spesso su di essi. Oltre a ombretti, matite e mascara, un modo per intensificare la loro bellezza è l’uso delle ciglia finte. In commercio ce ne sono di vario tipo e possono aiutare in caso di ciglia naturali rade e corte oppure per aumentare la profondità dello sguardo.

Come applicarle

Per applicare le ciglia finte per uno sguardo da cerbiatta, prima di tutto usare un piegaciglia, poi, con un pennellino, mettere la colla sul loro bordo e dopo qualche secondo posizionarle sulla palpebra partendo dall’angolo esterno. A questo punto, premerle per qualche secondo con le dita. Sarebbe meglio metterle con una pinzetta o con mani perfettamente pulite e igienizzate. A questo punto si potrebbe passare un mascara.

Quelle a striscia adesiva sono molto più semplici, ma per chi non desidera essere a contatto con la colla, le ciglia magnetiche possono essere la soluzione migliore. Prima si posiziona la parte superiore, facendola combaciare bene con la rima della palpebra. Dopo si metteranno sotto le altre, racchiudendo le ciglia naturali. L’aderenza è data dai magneti e dureranno molte ore. Infine, per toglierle basterà staccarle delicatamente dall’esterno, prendendo con le dita le estremità superiore e inferiore.

Per uno sguardo da cerbiatta ecco come applicare le ciglia finte con colla o magnetiche e come toglierle e pulirle

Per toglierle, prendiamo un batuffolo di cotone e imbeviamolo di un po’ di acqua micellare. Tamponiamo lungo tutto il bordo della palpebra mobile e attendiamo qualche minuto. In questo modo il liquido agirà sulla colla. A questo punto, con un dito teniamo ferma la pelle sotto le sopracciglia e con una pinzetta o con le dita tiriamo via le ciglia finte dalla parte esterna dell’occhio verso l’interno. Se, invece, non intendiamo riusarle, si può procedere con dell’olio di mandorle o cocco nello stesso modo, magari usando al posto del batuffolo un cotton fioc. In entrambi i casi, dopo bisognerà passare dello struccante sugli occhi e lavarsi il viso.

Per pulire eventuali residui di colla o trucco dalle ciglia finte si può procedere in questo modo:

in un piccolo contenitore o in un piattino versare un po’ di struccante apposito per occhi senza olio; immergervi le ciglia finte; toglierle dopo qualche minuto e porle su un tovagliolo di carta; tamponare ed eliminare eventuali residui di colla con un cotton fioc o una pinzetta; prima di conservarle nella loro scatola, le ciglia finte possono essere pettinate con uno scovolino pulito del mascara o un pennellino per le sopracciglia.