Per uno dei migliori titoli azionari dell’ultimo anno è iniziato un profondo ribasso? Con rifermento a Clabo ci eravamo posti questa domanda già a fine giugno quando pubblicavamo un report dal titolo La corsa al rialzo di Clabo non si è ancora conclusa ma una pausa potrebbe essere molto salutare. Inoltre a inizio luglio facevamo notare come il miglior titolo del primo semestre 2021 o ripartiva subito al rialzo oppure era destinato a una discesa superiore al 30%. Il livello indicato come riferimento da monitorare era 2,74 euro e per evitare pericolose discese non doveva essere rotto in chiusura settimanale.

La rottura c’è stata a fine luglio e da quel punto in poi le azioni Clabo hanno perso oltre il 12%. È interessante notare come il ribasso in corso sia iniziato dopo che le quotazioni avevano raggiunto il III obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso (linea continua).

Allo stato attuale, quindi, è in corso proiezione ribassista il cui I obiettivo di prezzo in area 2,84 euro è già stato raggiunto e adesso si dirige verso il II obiettivo di prezzo in area 2,32 euro. La massima estensione ribassista, invece, passa per area 1,81 euro. Su questo livello, che in passato ha offerto una solida area di resistenza, le quotazioni potrebbero trovare la base dalla quale ripartire verso nuovi massimi.

Un’altra possibilità per chi volesse investire al rialzo è quella di concentrarsi sul supporto in area 2,32 euro. Una strategia potrebbe essere quella di comprare in prossimità di questo livello e far scattare lo stop nel caso di una chiusura inferiore a 2,32 euro.

Dal punto di vista degli indicatori la situazione non è brillante. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, si scopre che Clabo è sopravvalutata.

Nota importante sui volumi

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione del titolo è di circa 2o milioni di euro. Inoltre gli scambi settimanali corrispondono a un controvalore di circa 300.000 euro. Non un valore eccessivamente basso, ma che non esclude esplosioni di volatilità scatenate da scambi sottili. Si consiglia, quindi, massima attenzione in quanto in queste fasi si potrebbe andare incontro a grosse perdite in conto capitale.

Per uno dei migliori titoli azionari dell’ultimo anno è iniziato un profondo ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Clabo (MIL:CLA) ha chiuso la seduta del 13 agosto a quota 2,4 euro in ribasso dell’1,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale