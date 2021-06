Durante l’estate, le gite e le scampagnate non mancano mai non solo per vedere posti di mare meravigliosi ma anche per gite culturali. Nonostante ciò esistono delle vacanze che spesso molti sottovalutano durante questo periodo, ovvero il campeggio estivo.

Un’immersione nella natura magari vicino ad un lago, in una foresta oppure ancora in spiaggia durante la notte di Ferragosto con i propri amici. Per questo motivo è bene munirsi di tutta l’attrezzatura necessaria per non arrivare impreparati a questo appuntamento.

Oltre alla tenda e allo zaino, munito di provviste, e l’attrezzatura da campeggio, c’è una cosa da scegliere con grande attenzione. Infatti, per un’indimenticabile vacanza estiva fuori porta non può mancare questo oggetto importantissimo.

I criteri per scegliere un buon sacco a pelo

Stiamo parlando della scelta del sacco a pelo, fondamentale prima di partire. Il motivo è molto semplice perché una scelta sbagliata non ci farà dormire bene compromettendo quindi la nostra vacanza.

Spesso però la scelta non viene ponderata sufficientemente e si sbaglia perché non conosciamo i criteri migliori da seguire. Innanzitutto si deve tenere presente la temperatura dell’ambiente del luogo in cui si andrà.

Per questo motivo bisogna controllare sempre l’etichetta che presenta l’indicazione della temperatura consigliata. Ad esempio, per gli ambienti caldi si va dai 20 gradi in su, mentre se si deve affrontare il freddo bisogna scegliere sacchi a pelo con una temperatura compresa tra 0 e 10 gradi.

Per un’indimenticabile vacanza estiva fuori porta non può mancare questo oggetto importantissimo

Il secondo criterio è il comfort rispetto al quale si desidera dormire. Infatti materiali morbidi e di grandi dimensioni possono assicurare un sonno in totale comodità nonostante ci si trovi in una tenda.

Infine non è da sottovalutare la facilità del trasporto specie se si ha intenzione di spostarsi da un posto ad un altro o fare trekking. Per questa ragione è sempre consigliabile scegliere un sacco a pelo compatto, poco ingombrante e soprattutto leggero per non occupare molto spazio nello zaino.