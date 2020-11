Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dalla chiusura del 2 novembre, quando c’è stato il segnale rialzista sul time frame giornaliero, le quotazioni di Unicredit hanno guadagnato oltre il 40%.

Dopo tanto correre, però, viste anche le risultanze dell’analisi grafica, per Unicredit è giunto il momento di tirare il fiato, ma il futuro presenta ottime opportunità di acquisto.

Che sia il momento di una pausa è anche chiaro dalle indicazioni degli analisti che sebbene abbiamo un consenso medio Outperform, danno un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Dal punto di vista del futuro aziendale Unicredit ha in corso con JP Morgan lo studio e la definizione del nuovo piano strategico per i prossimi anni. In quest’ottica un ruolo importante potrebbe/dovrebbe avere l’acquisizione di Unicredit delle quote di Banca MPS detenute dallo Stato Italiano. Il problema di questa operazione è legato ai 10 miliardi di cause legali pendenti. Una possibilità è che lo Stato possa riconoscere questa somma come credito d’imposta al compratore, ma resta un punto caldo in vista di operazioni future.

Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 27 novembre in rialzo dello 0,26% rispetto alla seduta precedente a quota 9,094 euro.

Time frame giornaliero

Dopo il segnale di acquisto del 2 novembre fatto scattare dal nostro Swing Indicator, le quotazioni hanno corso per oltre il 40% raggiungendo il III obiettivo di prezzo in area 9,27 euro. Come da attese il raggiungimento di questo traguardo ha provocato un breve ritracciamento che potrebbe continuare fino in area 8,875 euro. Tale evenienza darebbe l’occasione alle quotazioni di ripartire verso nuovi obiettivi rialzisti.

Viceversa, la rottura di questo supporto potrebbe favorire ulteriore discese almeno fino in area 8,205 euro.

Time frame settimanale

Anche nel medio periodo il III obiettivo di prezzo in area 9,175 euro è stato raggiunto e adesso potremmo assistere, settimana prossima, a una discesa fino in area 8,78 euro. Questo livello potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per una nuova gamba rialzista. In caso contrario dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti. Quello più vicino si trova in area 8,1 euro.

Time frame mensile

Sul mensile, invece, la chiusura di novembre potrebbe far esplodere al rialzo le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. Le quotazioni di Unicredit, quindi, potrebbero quanto meno raddoppiare rispetto ai livelli attuali. L’importante è che tenga il supporto in area 8,08 euro. Una conferma dello scenario rialzista di lungo periodo, invece, si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 11,378 euro.

