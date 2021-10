La moda di quest’autunno ha visto l’entrata in gioco di nuovi colori e accessori superlativi. Queste tendenze non solo impreziosiscono il nostro aspetto, ma gli donano carattere e lucentezza.

Il fascino di una donna non si giudica solamente da quello che indossa. Trucco e cosmetici sono indispensabili per far colpo su chi ci guarda. A proposito, il colore che spopolerà quest’autunno è perfetto per chi desidera un viso giovane e seducente.

Tra le parti del corpo che non bisogna trascurare e che più spesso mettiamo in mostra ci sono le mani. Per averle lisce e levigate basterebbe 1 solo ingrediente che abbiamo in casa. Ma se desideriamo realmente fare colpo non possiamo rinunciare allo smalto.

Per unghie seducenti e alla moda sono 2 i colori accattivanti che spopolano in autunno. In realtà, sono delle conferme che ci hanno tenuto compagnia altre volte, ma in questo periodo più che mai vanno davvero forte.

Renderanno le nostre unghie una vera e propria opera d’arte e ci faranno sentire a nostro agio in qualunque situazione. Scopriamoli in questa pagina e vediamo come abbinarli e a chi stanno bene.

Se desideriamo delle unghie perfette che anche i modaioli più accaniti ci invidierebbero, dobbiamo puntare a due tonalità di colore in particolare. Andiamo con ordine e introduciamo la prima sfumatura: il red burgundy.

Lo avevamo visto protagonista già nell’autunno scorso, ma ora si ripresenta più forte di prima. È la tonalità perfetta per la stagione attuale, perché ricorda il colore del vino e della vendemmia.

Nella sua colorazione base il red burgundy assume la tonalità del bordeaux classico. Più elaborata e altrettanto consigliata è la variante “roasted”, una miscela vincente di rosso, viola, marrone e nero.

È un colore che ameremo, in quanto sta bene su ogni tipo di carnagione. Si adatta ottimamente sia alle unghie corte che a quelle più lunghe ed elaborate, a patto che le si curi sempre.

Per un effetto scenico stratosferico consigliamo di arricchirlo con dettagli argentati o dorati e punti luce.

Il rouge noir lascia letteralmente senza fiato

La seconda colorazione di cui vogliamo parlare sembra non tramontare mai e va letteralmente a ruba in questa stagione. Parliamo del favoloso “rouge noir”.

Questa tonalità vede la miscela del nero con riflessi di altre tonalità. Proprio quest’ultimi lo differenziano dal burgundy.

Il colore tradizionale è una sorta di rosso sangue, che si adatta benissimo alle carnagioni scure e olivastre. In alternativa, esistono delle varianti simili al viola e al marsala. Sono la scelta migliore per le pelli più chiare e pallide.