Per affrontare con energia la nuova stagione, il cambiamento passa anche dall’outfit. Decidere cosa indossare, infatti, non è solo una questione di stile. Ogni capo può rappresentare un umore, un messaggio, un’emozione.

Per trasmettere forza e grinta si possono indossare i pantaloni di pelle, perfettamente abbinabili anche dopo i 40 anni. Dato che si va verso la bella stagione, si potrebbero preferire invece i colori chiari. Saranno allora bellissimi i jeans bianchi, da portare con qualche trucchetto per nascondere fianchi larghi e pancetta.

Oltre al bianco, sono tanti i colori primaverili che si può decidere di mostrare nel proprio look. Ma al posto dei soliti pastello, questa primavera sulle passerelle è arrivato un altro meraviglioso colore.

Per unghie e outfit alla moda è questo il colore che spopola questa primavera e non è il bianco né il blu

Sulle passerelle della collezione primavera estate 2022 si è decisamente fatto notare il colore protagonista della bella stagione: il giallo.

Molti pensano che sia difficile da portare, ma con qualche escamotage saprà dare il giusto slancio al proprio outfit.

Si può usare innanzitutto per fare una manicure energica e luminosa. Lo smalto giallo sta divinamente a chi ha la pelle più olivastra o abbronzata, ma anche chi ce l’ha più chiara non dovrà rinunciarci. Infatti, invece di metterlo sull’intera unghia, potrà usarlo per creare delle piccole, meravigliose decorazioni primaverili.

Con l’aiuto di un pennellino o di uno stuzzicadenti, si potranno decorare facilmente le proprie unghie dopo aver messo una base trasparente. Da piccoli fiori con al centro uno strass a semplicissimi pallini da posizionare lateralmente, le idee sono moltissime. Chi ha una maggiore manualità, può addirittura rilassarsi provando a realizzare una spettacolare manicure con i mandala.

Come indossare capi e accessori gialli nel proprio outfit

Il giallo si può portare anche nel proprio outfit per trasmettere energia. Chi ha proprio voglia di sprizzare gioia da tutti i pori può osare vestendo un look completamente giallo, ma certamente non è da tutti.

Una scelta sempre audace è puntare su un pezzo, come il vestito oppure i pantaloni, dove il giallo risalterà comunque, ma con più moderazione.

Per uno stile più sobrio, si può optare per una giacca o un paio di scarpe. Per chi, invece, vuole integrare qualcosa di giallo, ma senza apparire troppo, basteranno una cintura, una borsa oppure un accessorio per capelli.

Questa primavera, per unghie e outfit alla moda il giallo è un must, sta a ciascuno decidere come portarlo nel proprio look.