L’estate si sa è la stagione ideale per partire verso nuove mete, da soli o in famiglia, dirigersi in un luogo nuovo fa sempre bene.

Molti di noi hanno in casa uno o più animali da compagnia e questo complica le cose. Gli animali da compagnia diventano dei veri e propri membri della famiglia e lasciarli da soli per molti è inconcepibile.

Per questo motivo, spesso molti padroncini a malincuore li lasciano in strutture apposite come le pensioni dove addetti con esperienza se ne prendono cura. Oppure un’altra soluzione è quello di affidare il nostro amico a quattro zampe a parenti o amici.

In verità negli ultimi anni è possibile partire con il cane e il gatto se si scelgono strutture indicate come “pet friendly”. Tra questi vi sono hotel, villaggi e campeggi.

Per un’estate serena valutiamo queste soluzioni interessanti per i nostri amici animali

La vacanza con il nostro amico animale è possibile se si scelgono strutture “pet friendly” che significa letteralmente amici degli animali. In queste strutture è possibile soggiornare con il proprio animale e godere dei servizi che queste offrono.

Alcune di queste offrono anche il servizio di dog/cat sitting, ciotole di acqua e cibo e delle cucce adeguate alla grandezza del nostro animale.

Non solo hotel ma anche alcuni villaggi e campeggi ospitano i nostri animali e ci permettono di godere a pieno le vacanze tanto desiderate.

Il motivo di voler ospitare gli amici animali in strutture turistiche è semplice questo evita gli abbandoni durante le vacanze estive.

Negli ultimi anni la scelta di strutture “pet friendly” è notevolmente aumentata.

Non solo strutture ma anche spiagge

Ci sono dei cani che amano nuotare e stare in acqua, in alcune strutture pet friendly ci sono delle piscine dedicate ai nostri amici pelosi. Se si decide di trascorrere le vacanze in località marittime dobbiamo conoscere quali sono le spiagge in cui l’accesso del nostro amico animale è consentito.

Per un’estate serena, quindi, valutiamo queste soluzioni interessanti per i nostri amici animali. Inoltre in questo articolo possiamo avere un quadro chiaro su dove trovarle e dove trascorrere delle vacanze in tranquillità.