In queste domeniche invernali non sappiamo mai cosa fare, perché dobbiamo cercare di accontentare tutti, tra parenti, figli e amici. Magari abbiamo bisogno di staccare la spina dalla settimana e dal lavoro, ma non vogliamo spendere troppo e certe mete risultano sia lontane che costose.

Però c’è una soluzione adatta a noi ed è un posto bellissimo nelle Crete Senesi. Per un’esperienza intensa tra arte e degustazioni di vino visitiamo con pochi euro questo borgo magnifico immerso nella campagna toscana.

La vicinanza a Montalcino, Pienza, San Quirico d’Orcia e Siena, lo rende un posto d’appoggio perfetto per una gita che duri più giorni tra vino e relax

Si chiama Buonconvento ed è un paese di circa 3.000 abitanti, localizzato vicino a Siena. Questo posto è noto fin dall’antichità, in particolare perché è stato il letto di morte dell’imperatore Enrico VII di Lussemburgo nel 1313. La leggenda vuole che Arrigo, sceso in Italia per restaurare l’Impero, fosse morto avvelenato per una congiura lungo la Via Cassia, più o meno nei pressi della cittadina di Serravalle, una delle frazioni di Buonconvento. La lapide della morte di Enrico VII si trova esposta proprio a Buonconvento, fuori del Municipio.

La cittadina ha un impianto del tutto medievale, degno delle migliori serie tv fantasy, grazie alle bellissime mura costruite tra il 1371 e il 1383. Queste proteggevano la città con 7 torri di avvistamento, infissi in legno e solo due porte, quella Senese a Sud e la Romana a Nord. Nel 1559 entrò a far parte del Granducato di Toscana sotto la politica dei Medici.

Merita una visita nel centro città il Palazzo Comunale con la facciata decorata dei 25 stemmi di antichi podestà, che governarono Buonconvento fino al 1213. E poi il Museo di Arte Sacra della Val d’Arbia. Questo piccolo museo raccoglie tutte le opere che provengono dalle chiese della Val d’Arbia, con nomi del calibro di Andrea di Bartolo, Duccio, Pietro Lorenzetti, Salimbeni. Una bella passeggiata nel centro storico su Via Soncino, oltre ad essere suggestiva per i nostri bambini che possono vedere mura e costruzioni antiche, è perfetta anche per i grandi. La via è infatti costellata di negozietti, bar, ristoranti, enoteche, locali e piccole gallerie.

Doverosa una tappa alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo che, sebbene oggi sia stata ricostruita, era originaria del 1100, e all’Oratorio dell’Arciconfraternita della Misericordia. Inoltre Buonconvento si trova in una posizione privilegiata. Immerso nella piena campagna senese, basterà guardare il paesaggio da un punto panoramico per una sensazione di pace e tranquillità. Le Crete Senesi, infatti, si snodano sotto i nostri occhi, sconfinate e bellissime, tra natura, colline verdi e cipressi.

Infine Buoncovento è in una posizione ottima. La vicinissima Montalcino, Pienza e San Quirico d’Orcia permettono di organizzare degustazioni di Brunello, all’Orcia rosso doc e al nobile di Montepulciano. Basterà fare una ricerca per qualche esperienza ben curata in cantina oppure presso le piccole enoteche dei centri storici. I vini sono spesso accompagnati da prodotti gastronomici locali, come il maiale di cinta senese, bruschette e formaggi tipici. La vicinanza a Siena è un altro punto a favore di Buonconvento, che può diventare il nostro punto di appoggio per più visite nei dintorni.

Insomma tra arte, natura e storia Buonconvento è proprio perfetto per una domenica in famiglia o per una gita di qualche giorno immersi nelle bellezze della Toscana.