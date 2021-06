Con l’arrivo dell’estate, la voglia di sole di mare, di liberarsi dei vestiti e del sudore e di recarsi in spiaggia regna sovrana. L’obiettivo è rilassarsi e fare carica di buon umore, vitamina D e tintarella.

Il sole è un nostro grande alleato per fare tutto ciò, ma si può trasformare anche nel nostro peggior nemico se non ci esponiamo ad esso correttamente.

Le regole da evitare in linea di massima le conosciamo tutti, ma ripeterne qualcuna è sempre una buona norma.

Non esporsi al sole nelle ore più calde, meglio evitare l’esposizione dalle 12 alle 15 e farlo in maniera graduale. Per i primi giorni è consigliabile prendere il sole per un’ora e solo successivamente aumentare le ore di esposizione.

Mantenere alta l’idratazione corporea bevendo molta acqua. E non trascurare l’idratazione cutanea da amplificare con l’applicazione di creme idratanti.

Prestare attenzione alla dieta, in particolare l’introduzione di alcuni alimenti facilita l’abbronzatura. Infatti, Per un’abbronzatura bella ed uniforme ed una pelle luminosa sono questi gli alimenti da mangiare assolutamente prima di esporsi al sole.

Ma per un’abbronzatura perfetta e duratura sono questi i banalissimi errori da non commettere assolutamente. Per esporsi in maniera prudente ed evitare di scottarsi e la comparsa di malattie cutanea è la protezione solare.

Quando applichiamo la protezione sul corpo dobbiamo evitare questi errori

Diluire la protezione solare con un altro prodotto è un grande errore. La crema solare va applicata pura e con un fattore di protezione non inferiore al 30.

Il secondo errore è dimenticare di applicare la protezione anche su orecchie, collo, mani e piedi. Non dimenticare inoltre di applicarla anche sotto l’ombrellone. Applicarla ogni 2 ore circa e dopo ogni bagno o sudorazione prolungata.

Evitare di farsi ingannare dalle nuvole: anche quando queste sono presenti nel cielo i raggi UVA raggiungono comunque la nostra pelle.

Dunque, per un’abbronzatura perfetta e duratura sono questi i banalissimi errori da non commettere assolutamente.