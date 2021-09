A settembre parte in vacanza chi non ha potuto viaggiare prima o chi ha proprio scelto questo mese. In ogni caso, viaggiare ora che i flussi turistici si abbassano, così come i costi di alberghi e ristoranti, è un’ottima idea. In passato l’idea di andare in vacanza era legata a doppio filo alla disponibilità economica della famiglia.

Oggi, grazie a voli a basso costo e ad appartamenti che si affittano tramite applicazioni, ciò non è più del tutto vero. Inoltre, ci sono alcuni accorgimenti che possiamo adottare per risparmiare tanto anche quando facciamo i turisti. Infatti, per una vacanza indimenticabile anche a settembre basta scegliere questo posto economico affacciato sul mare.

Una storia che arriva da lontano

Parliamo della costa Ionica dell’attuale Turchia, in particolare della città di Smirne. Oggi si chiama Izmir, ma questa città ha una storia antichissima che si può apprezzare anche solo passeggiando per i suoi vicoli. Addirittura, gli archeologi dicono che l’attività umana a Smirne è di almeno quattromila anni.

In passato la città era legata alla più nota città di Ilio, sede del famosissimo poema omerico. In seguito, gli ittiti hanno occupato la città, ma sono i secoli della Grecia classica ad averla resa davvero immortale. Infatti, l’arte e la filosofia di Smirne si diffusero nel mare Egeo.

Bellezza e cultura

Con l’arrivo dei Romani, la città continuò ad essere di primaria importanza per l’impero. Anche sotto i bizantini Smirne rimase un centro importante, fino all’arrivo dei turchi ottomani. Di questi ultimi si possono ancora visitare le numerose moschee e i palazzi nobiliari.

Il visitatore odierno potrà apprezzare tutta questa commistione di arte e di influenze culturali, dotandosi di una guida locale. Il lungomare di Smirne è poi imperdibile, soprattutto al tramonto, dato che guarda ad Occidente, proprio dove si inabissa il Sole. Inoltre, il cambio tra l’euro e la lira turca è favorevole e, dunque, i costi di permanenza in città saranno moderati.

Per arrivare a Smirne si può usare l’aeroporto cittadino o atterrare a Istanbul ed affittare una macchina. In questo modo si potranno anche visitare tutti i siti della Bitinia, anch’essi pieni di storia e cultura. Un’ultima curiosità riguarda il nome stesso della città. Il suo nome, infatti, vuol dire mirra, dato che quest’arbusto abbondava nei pressi della città.

