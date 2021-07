Per le ferie ci siamo posti la domanda su dove vorremmo andare in vacanza quest’estate. In questo articolo consigliamo una meta turistica che si trova nell’est dell’Europa.

Tutti conosciamo la storia di Chernobyl e del disastro avvenuto nel 1986 attraverso libri e serie tv. Può essere una meta per una vacanza alternativa e diversa? La risposta è sì.

Chernobyl si trova nel nord dell’Ucraina, non molto distante dal confine con la Bielorussia. La città è solo uno dei piccoli villaggi che circondano l’area dove sorgeva la centrale nucleare, ma il centro più consistente era la città di Pripyat.

Per una vacanza alternativa questa città europea è il posto giusto

Quello che forse molti non sanno è che oggi per una vacanza alternativa, questa città è il posto giusto. Chernobyl, infatti, è una meta turistica per numerosi visitatori ed è possibile visitare la città fantasma di Pripyat per una somma che si aggira intorno ai 100 dollari.

Oltre al museo di Chernobyl, a Kiev, la capitale dell’Ucraina, sono presenti delle agenzie che hanno trasformato il macabro tour in una vera e propria fonte di guadagno. Oltre al tour è possibile acquistare gadget come magliette, poster o una semplice penna. E la visita è molto richiesta vedendo il numero di prenotazioni, come affermano le agenzie.

Chernobyl si trova ad un centinaio di km a nord di Kiev e nel prezzo della visita è compreso anche lo spostamento in mini bus messi a disposizione dagli organizzatori.

Cosa fare a Chernobyl

Dentro la città è possibile ammirare un perfetto modello di città sovietica ferma nella storia e che lentamente la natura sta ricoprendo.

Per chi è appassionato di storia e di avventura, per una vacanza alternativa questa città europea è il posto giusto!

Inoltre, è a un passo dalla bellissima Kiev che offre tante altre cose da visitare. Certamente non è una meta tradizionale fatta di mare, sole e spiagge. Ma una vacanza alternativa ed entusiasmante, accessibile a tutte le tasche visto l’incremento di voli aerei low cost dall’Italia negli ultimi anni.