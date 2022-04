In estate gli italiani continuano a preferire le vacanze al mare, andando alla ricerca di relax e divertimento. Questo porta, purtroppo, a un aumento dei prezzi nelle mete più belle e più conosciute. Eppure, per goderci delle spiagge paradisiache non dobbiamo per forza spendere un patrimonio.

Nel tentativo di risparmiare in molti scelgono di rimanere in Italia, senza considerare che molte destinazioni nostrane sono tutto fuorché economiche. Ecco perché sempre più persone cercano delle alternative fuori dai confini nazionali, cercando comunque di non spendere troppo per il trasporto. Tra le varie opzioni una si differenzia dalle altre per i suoi tanti vantaggi.

Tanti vantaggi, una sola destinazione

L’isola in questione è Maiorca, chiamata anche Isla del Sol, dato che vede raramente la pioggia. Fa parte dell’arcipelago delle Baleari, nel Mediterraneo al largo della Spagna.

La sua città principale è Palma di Maiorca, grande attrattiva per i turisti data l’abbondanza di servizi, dallo shopping alla vita notturna e al trasporto pubblico. Inoltre, essendo situata sul mare, è una porta d’accesso ad alcune delle spiagge più belle dell’isola.

Tra queste ci sono S’Arenal, Es Trenç, Cala Major e Can Pastilla. La città stessa, però, ha tanto da offrire, a partire dai suoi monumenti come la Cattedrale gotica di Santa Maria de Palma, il Palazzo Reale dell’Almudaina e il Castello di Bellver.

Non mancano anche le attrazioni naturalistiche per gli appassionati, come Capo Formentor, le Grotte del Drago o Valldemossa.

Per una vacanza al mare in paradiso quest’isola vicina all’Italia è l’ideale anche per chi vuole risparmiare

Quando si cerca di risparmiare in vacanza è importante considerare il periodo. Infatti, visitare Maiorca ad agosto potrebbe limitare profondamente le nostre possibilità di risparmio. Ecco perché, l’ideale sarebbe scegliere i cosiddetti mesi di spalla, cioè maggio, giugno e settembre. In questo modo, le temperature saranno ancora ideali per un bagno, ma ci saranno meno turisti.

Quando cerchiamo i voli per raggiungere Maiorca possiamo risparmiare rimanendo flessibili, così da poter scegliere le date di viaggio più economiche. Per trovarle utilizziamo i motori di ricerca che confrontano le varie offerte, come Skyscanner e Google Flights. È chiaro, poi, che anche scegliere compagnie low cost inciderà fortemente sul prezzo, permettendoci di spendere anche poche decine di euro per un viaggio andata e ritorno.

Per l’alloggio utilizziamo nuovamente i motori dedicati come Trivago, Kayak, Booking e Airbnb. per quanto riguarda la località da scegliere, se non troviamo prezzi abbastanza convenienti a Palma de Maiorca, possiamo sempre scegliere cittadine meno conosciute. Ad esempio, potremmo rimanere piacevolmente sorpresi da graziosi borghi come Alcudia, Paguera e Soller.

Lettura consigliata

Dove trovare una casa al mare da sogno senza spendere troppo su questa riviera con spiagge bianche e acqua cristallina