Per una serata da brividi sono questi i film thriller più belli di sempre

Con la fine dell’estate e le giornate che si accorciano, torna la voglia di trascorrere le serate a guardare un bel film. Infatti, con la brezza fresca e il ritorno alla normale routine, in molti preferiscono trascorrere una serata tranquilla davanti allo schermo.

Per cui, per tutti gli amanti dei thriller, ecco quali sono i migliori film di sempre del genere. Si tratta di capolavori che pur non essendo troppo recenti, non possono mancare nella collezione dei film visti. Non solo perché questi film hanno ricevuto premi rinomati, ma anche perché per una serata da brividi sono questi i thriller più belli di sempre.

La donna che visse due volte

Questo film del 1958 del celebre regista Alfred Hitchcock, anche a più di 60 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, continua ad incantare milioni di persone. Sorprendente, visto che inizialmente il film non venne accolto molto bene dalla critica. In questo thriller senza tempo, Scottie, un ex poliziotto che soffre di vertigini, viene incaricato di sorvegliare Madeleine, la bellissima moglie di un suo conoscente. Infatti, la donna ha recentemente sviluppato strane ossessioni, che porteranno la situazione a essere pericolosa e misteriosa in poco tempo.

Il silenzio degli innocenti

Il silenzio degli innocenti è un film cult del 1991, un thriller del regista Jonathan Demme e che vede brillare il celebre Anthony Hopkins. Nel film, una recluta viene incaricata di indagare su un tremendo serial killer che scuoia le sue vittime. Per risolvere il caso, la recluta decide di chiedere aiuto a Hannibal Lecter, un cannibale imprigionato in un carcere di massima sicurezza.

Seven

Tra questi film thriller più belli di sempre perfetti per una serata da brividi sono certamente da ricordare alcuni tra i film del regista David Fincher, come Seven. Il film narra di un serial killer, denominato John Doe (ovvero dal nome sconosciuto), che si ispira ai sette peccati capitali per i suoi delitti. Queste tragiche uccisioni sono infatti una sorta di macabra punizione intesa ad attirare l’attenzione del pubblico. Sulle tracce del serial killer, tuttavia, ritroviamo due detective decisamente determinati.

Psycho

Un altro film di Hitchcock, forse il più famoso, del 1960 vede Marion Crane, una giovane segretaria di un’agenzia immobiliare, in fuga con il bottino sottratto ad un cliente. Durante la fuga, la giovane donna si ferma in un lugubre motel per riposare, ma le cose non andranno come sperato.

Memento

Dal regista Christopher Nolan, in questo thriller del 2000 si assiste ad un classico, in cui un marito cerca l’assassino di sua moglie. Però, l’uomo soffre di un disturbo per cui non ha memoria a breve termine e questo complicherà di molto la ricerca.

Concludendo, sono questi i thriller imperdibili per tutti gli amanti del genere per trascorrere una serata intrisa di suspence.