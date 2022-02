Per una schiuma di latte avvolgente ed un cappuccino perfetto come al bar basta questo impensabile oggetto che tutti abbiamo in casa

Fare colazione al bar è uno dei piccoli vizi e delle coccole che ci concediamo più spesso.

Per qualcuno è un vero e proprio rito per iniziare bene la giornata, per altri un piacere da concedersi di tanto intanto. Si, perché sappiamo bene che entrando in un bar di prima mattina le tentazioni sono tantissime, a volte troppe. Cornetti ripieni di marmellata, crema, Nutella, saccottini, sfogliatine e chi più ne ha più ne metta. Per chi ama il salato la vita non è affatto più semplice tra sandwich di ogni tipo e panini super farciti.

Per questo, per quanto la colazione al bar possa avere senz’altro la sua magia, è sicuramente consigliabile per la salute non esagerare. Come possiamo quindi ricreare l’atmosfera del bar anche in casa nostra?

Siamo convinti che il cappuccino come quello che ci viene servito al bancone nessuno potrà replicarlo, ma potremmo sbagliarci di grosso.

L’importanza di una colazione appagante

Per una schiuma di latte avvolgente abbiamo a disposizione in casa il migliore degli attrezzi a costo zero.

Ma prima di scoprirlo vediamo perché saltare questo pasto potrebbe essere del tutto controproducente.

Lo dicono tutti eppure è una verità sacrosanta, la colazione è il pasto più importante della giornata.

Alcuni potrebbero non essere d’accordo, non sono pochi infatti quelli che riescono ad uscire di casa completamente digiuni. Tuttavia fare colazione è sicuramente una buona abitudine da non sottovalutare. Ci fornisce infatti tutte le energie per affrontare la mattinata di lavoro o di studio, tenendo a bada i morsi della fame durante il giorno.

Questo ci tiene lontani da stravizi vari, sbocconcellamenti e tutto ciò che può risultare assai poco salutare per la linea e l’organismo. Inoltre sembrerebbe essere un pasto fondamentale per non rallentare il metabolismo

Cerchiamo dunque di inserire questo pasto nella nostra routine nel modo giusto.

Per una schiuma di latte avvolgente ed un cappuccino perfetto come al bar basta questo impensabile oggetto che tutti abbiamo in casa

Come evitare dunque di avvertire una “nostalgia canaglia” del nostro barista e della sua schiuma a regola d’arte? La bella notizia è che possiamo ottenere lo stesso risultato anche in casa e senza l’aiuto di attrezzi particolari. Non servono infatti né il cappuccinatore né il frullatore, ma tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una bottiglia di plastica.

Basterà versare poco latte caldo (attenzione, non bollente!) all’interno della bottiglia, chiuderla ed agitarla energicamente. Quest’operazione possiamo ripeterla più volte a seconda della quantità di latte e schiuma che vogliamo ottenere. Resteremo sorpresi dalla consistenza perfetta della schiuma ottenuta in un modo tanto semplice. Il risultato sarà infatti una soffice e dolcissima nuvola da aggiungere al nostro caffè per una colazione da re, proprio come al bar.