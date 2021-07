Sin da piccolini ci è stato insegnato che il cibo non si butta mai, proprio perché è un bene prezioso che non tutti possono avere. Cucinare e preparare le giuste quantità è importante per evitare che poi questo finisca nella spazzatura.

Alcune volte, però, capita di avere degli invitati a casa e di preparare in quantità industriali e allora ecco che ci avanza del cibo. In questo caso, la prima cosa a cui pensare è come riciclarlo e renderlo commestibile per i giorni a venire.

Nel caso del riso avanzato esiste una ricetta antispreco che ci permette di gustare un piatto alternativo e salutare.

Per una ricetta antispreco prendiamo il riso avanzato e abbiniamolo con pochi ingredienti

Gli ingredienti che spesso avanzano sono la pasta e il riso e spesso ci siamo chiesti come poterli riportare a tavola.

Il modo più semplice è sicuramente preparare un piatto a base di pasta fredda o una buona insalata di riso. Il modo più gustoso e alternativo è preparare un’ottima frittata con il riso e la pasta avanzati. Nel caso del riso avanzato basteranno quattro ingredienti che tutti abbiamo in dispensa ed è pronto in pochi minuti.

Ingredienti e preparazione

Gli ingredienti indicati sono da intendersi per almeno 4 persone. Vediamo nello specifico quali sono:

350 g di riso avanzato;

4 uova;

70gr di parmigiano reggiano;

olio extravergine d’oliva q.b. ;

sale q.b.

In una ciotola mettiamo il nostro riso avanzato e uniamo le 4 uova intere. Iniziamo a mescolare e aggiungiamo man mano un pizzico di sale e il parmigiano grattugiato. Continuiamo a mescolare gli ingredienti si devono ben amalgamare tra loro, una volta che il composto risulterà omogeneo possiamo passare alla fase successiva.

Prendiamo una padella, preferibilmente antiaderente, mettiamo un filo d’olio e togliamo l’eccesso con della carta assorbente. Adesso versiamo il composto e facciamo cuocere per qualche minuto a fiamma alta e poi bassa, dopo 10 minuti giriamo velocemente la frittata di riso e cuociamo l’altra parte.

Trascorso questo tempo la nostra frittata di riso sarà pronta, alcuni aggiungono anche la maggiorana.

