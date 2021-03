La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare come preparare due meravigliose maschere per la pelle del viso. Entrambe condividono un prodotto protagonista: la Terra da Follone o argilla smectica. Per una pelle morbida come seta e tanto luminosa il segreto è questa polvere gialla. Queste due maschere rendono la pelle estremamente soffice e radiosa e sono veramente semplici da preparare. Ecco tutto quello che occorre.

Maschera per una pelle luminosa

Per preparare la prima maschera mescolare 2 cucchiai di terra da follone, 1 di miele e 1 cucchiaino di latte, con poco succo di pomodoro. L’azione combinata della terra da follone in polvere e di questi ingredienti naturali rende la pelle immediatamente più radiosa. Bisognerà applicare il composto sul viso, avendo cura di evitare il contatto con gli occhi, la bocca e il naso.

Lasciare quindi in posa per una decina di minuti e risciacquare via. Per un risultato ottimale consigliamo di ripetere periodicamente il trattamento, per una o due volte a settimana, possibilmente alla sera. Ma ecco subito la seconda maschera, ancora più semplice da preparare.

Un incarnato morbidissimo

Per una pelle morbida come seta e tanto luminosa il segreto è questa polvere gialla, unita ad altri 2 ingredienti che hanno tutti. Si tratta dello yogurt e del bianco d’uovo. Suggeriamo di mescolare un cucchiaino di argilla smectica, lo stesso quantitativo di yogurt e un albume.

Applicare sul viso con la stessa metodologia, ma lasciare in posa per 20 o 25 minuti. Poi sciacquare via il tutto e idratare la pelle. Consigliamo, per entrambe le maschere, di provare su una piccola zona più nascosta del viso, per scongiurare eventuali reazioni allergiche.

Qualche precisazione sull’argilla

Questo tipo d’argilla è conosciuta anche con il nome di Multani Mitti e il suo costo in genere si aggira attorno ai 5 euro per confezione da 100 grammi.

È acquistabile online o nelle erboristerie più fornite e il colore è piuttosto giallo e l’aspetto polveroso.

La sua provenienza è indiana e viene impiegata talvolta anche nei centri estetici come trattamento particolarmente adatto alle pelli a tendenza acneica. Molto spesso è possibile trovarla in combinazione con l’acqua di rose, per un trattamento emolliente importante.

Essa è particolarmente adatta per la rimozione graduale di macchie scure per la pelle. Ma, a proposito di questo inestetismo, ecco una seconda mini-guida di bellezza.