Oggi scopriamo un altro grande rimedio naturale, che arriva dalle nonne. Non dalle nostre, ma di un Paese lontano. Un luogo dove mare, spiaggia e sole sono predominanti. Ma non solo questi, anche la bellezza del corpo è un vero culto in questo posto. Infatti, è molto importante sin dal passato. Oggi ci sono metodi più comuni, tecnologici e medici, un tempo invece c’era solo la natura. E, quindi, le nonna usavano quella.

Verdure e frutta fanno bene alla pelle

Anche se la natura, di certo, non fa male. Pensiamo, ad esempio, alle verdure o alla frutta. Queste sono ricche di sostanze, che fanno bene al nostro organismo. Come l’arancia che è ricca di vitamina C. E una bella spremuta la mattina non ce la vieta nessuno. Ci sono tantissimi altri frutti o verdure che fanno bene alla pelle, perché ricchi di vitamine, collagene o altro.

Quindi, oltre ad una sana nutrizione, che è fondamentale, possiamo abbinare anche delle creme, ma anche dei rimedi naturali. Questi possono sembrare un pochino strani, ma sono formidabili. Come abbiamo visto e sappiamo, la curcuma viene usata per fare le maschere al viso, così la pelle diventa luminosa e bella. Ma per il corpo? Cosa possiamo fare? Dal Brasile, o meglio dalla tradizione naturale locale, arriva un rimedio fenomenale.

Per una pelle giovane, luminosa e bella possiamo aggiungere al nostro bagno questo ingrediente magico

Partiamo dal dire che si può fare solo se in casa si ha una vasca, se abbiamo la doccia non è possibile farlo. Questo perché è necessario fare il bagno e, poi, aggiungere un ingrediente nell’acqua.

Questa tecnica è molto usata soprattutto nei Paesi dove si passa tanto tempo al sole, proprio perché il sole, come sappiamo, danneggia la pelle. Da una parte, fa parte per la famosa vitamina D, dall’altra, però, è importante usare la crema solare che protegge la pelle dai raggi cattivi del sole.

E, quindi, per una pelle giovane, luminosa e bella possiamo fare il bagno nella farina di avena. O meglio, all’acqua tiepida della vasca possiamo aggiungere della farina di avena setacciata. Grazie a questo rimedio della nonna, la nostra pelle assorbirà tutti i benefici dell’avena e sarà meravigliosa. Rimedio usatissimo anche per contrastare le bruciature estive del sole. Quindi quest’estate, se ci siamo scottati, ricordiamoci di questo rimedio.

