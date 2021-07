Con il gran caldo di questo periodo siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per rinfrescarci. Idratare il nostro organismo è fondamentale per non incorrere in problemi di salute. E sviluppare dei sintomi che ci rivelano che siamo disidratati. Ma anche la pelle richiede una particolare attenzione. Come una pianta anch’essa ha bisogno di idratazione.

L’importanza di una pelle ben idratata

Una pelle idratata riflette anche l’idratazione del nostro corpo. Quando notiamo che dopo la doccia la pelle è secca e si squama dobbiamo fare attenzione. È un campanello d’allarme rispetto all’idratazione del nostro organismo. In più una pelle ben idratata rallenta anche il processo di invecchiamento cutaneo. Quindi beviamo la giusta quantità d’acqua necessaria per il nostro fabbisogno giornaliero. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Ecco il metodo semplice e veloce per capire quanta acqua bere al giorno per essere idratati e in splendida forma”.

Per una pelle fresca e vellutata coccoliamoci con una maschera al frutto dell’estate

Ma non dobbiamo solo assumere acqua dall’interno. Cioè bevendo e mangiando cibi con alto contenuto d’acqua. Possiamo idratare la pelle anche dall’esterno. E questa maschera è l’ideale per rinvigorire e idratarci. Stiamo parlando della maschera all’anguria.

L’anguria è il frutto estivo per eccellenza. È composta da circa il 93% d’acqua e contiene pochissime calorie. Quindi mentre mangiamo una bella fetta rinfrescante possiamo tenere in posa la nostra maschera idratante.

Prepararla è semplicissimo. Frulliamo 30 gr di polpa di anguria con una manciata dei suoi semi. Poi aggiungiamo 1 cucchiaio di olio di jojoba e 2 cucchiai di yogurt bianco. Per dare una consistenza più densa aggiungiamo anche 1 cucchiaio di miele. Mescoliamo fino ad ottenere una maschera abbastanza densa. Spalmiamola sul viso e décolleté, evitando il contorno occhi. Lasciamo in posa 15 minuti e poi risciacquiamo.

Quindi, per una pelle fresca e vellutata coccoliamoci con una maschera al frutto dell’estate. Grazie alle proprietà del miele e dello yogurt idrateremo la pelle rendendola morbida. Mentre l’olio di jojoba andrà ad agire sulla barriera lipidica dando un effetto super idratante e luminoso.