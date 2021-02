Ci sono 3 errori che spesso involontariamente si commettono quando ci si vuole prendere cura della pelle del viso. Mattina e sera è importante lavarsi il viso, usare sieri e mettere la crema idratante. O comunque usare vari prodotti in base al problema che si vuole risolvere.

Magari si ha una pelle con tendenza acneica, oppure molto secca, con le rughe o con le macchie. In commercio esistono moltissimi prodotti che si possono prendere cura di ogni singolo problema. Ma oltre al giusto prodotto per una pelle del viso giovane e bella bisogna evitare questi errori.

Per una pelle del viso giovane e bella bisogna evitare questi errori

Vediamo ora quali sono gli errori che si fanno spesso e che bisogna lasciarsi alle spalle. Perché se si fanno c’è molta più probabilità di andare incontro ad una pelle spenta, secca, con rush cutanei e vecchia.

Il detergente che si usa è fondamentale

Quando si parla di detersione del viso bisogna fare molta attenzione al prodotto che si usa. La pelle del viso non è assolutamente uguale a quella del corpo, o delle mani. Per questo motivo non è possibile usare il sapone per le mani o il bagnoschiuma per lavare il viso. Ma bisogna invece usare un detergente specifico per il viso. E la scelta dovrebbe ricadere anche sulla tipologia di pelle: grassa, normale e secca.

Bisogna struccarsi prima di andare a dormire

Un altro errore molto comune che si compie è quello di andare a dormire truccate. Non c’è errore più grande. Soprattutto per quanto riguarda il make-up che si usa sugli occhi. Il trucco di notte potrebbe occludere i pori della pelle e favorire lo sviluppo di batteri.

Lo scrub

Lo scrub è molto importante perché va rimuovere bene le cellule morte della pelle. Questo prodotto però può essere abbastanza aggressivo sul viso. Infatti non bisogna farlo tutti i giorni, perché si potrebbe ottenere il risultato inverso: ovvero una pelle stressata e irritata. Si consiglia di fare lo scrub una volta a settimana.

È l’ora di proteggere la pelle del viso dallo smog con queste creme.