La pasta frolla è uno di quegli impasti base della pasticceria super versatile. Si può utilizzare per preparare gustose crostate alla frutta o con la crema. Ma anche per sfornare biscotti incredibilmente gustosi e friabili.

Anche se si prepara con pochissimi ingredienti spesso viene considerata difficile da realizzare. Sarà capitato tante volte di ritrovarci con un impasto non omogeneo che si sgretola facilmente. In realtà basta seguire qualche passaggio fondamentale per prepararla in modo perfetto. In genere la regola vuole che per ottenere un impasto più croccante si aumenti la dose di zucchero. Mentre se vogliamo che sia più friabile allora si dovrebbe aumentare la dose di burro.

Oggi vedremo una ricetta per la pasta frolla semplicissima e facile da realizzare che non richiede l’uso del lievito. Pochi ingredienti e i passaggi esatti per evitare che si rompa e sia inutilizzabile. Così potremo sfornare tutte le crostate alla crema diplomatica che vogliamo e stupire chiunque.

Per una pasta frolla friabile, leggera e senza lievito basta seguire questa ricetta per crostate e biscotti golosi

La pasta frolla che prepareremo oggi andrà bene per una teglia o stampo da 24 cm. Possiamo prepararne un po’ di più così da realizzare sia una crostata che dei biscotti. Attenzione solo a mantenere la proporzione delle dosi.

Ingredienti

Per la nostra pasta frolla avremo bisogno di:

250 gr di burro freddo;

180 gr di zucchero semolato;

400 gr di farina 00;

4 tuorli;

1 pizzico di sale.

Procedimento:

In una planetaria o in una ciotola versiamo il burro molto freddo tagliato a cubetti. Aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di sale e iniziamo a mescolare la base della nostra frolla. Sarebbe meglio usare la planetaria perché eviterà di scaldare l’impasto, o al massimo un robot da cucina;

Aggiungiamo ora i 4 tuorli e continuiamo ad amalgamare finché non si saranno ben inglobati. A questo punto uniamo la farina ben setacciata al resto dell’impasto;

Quando l’impasto sarà di una buona consistenza trasferiamolo su un foglio di pellicola alimentare. Modelliamolo velocemente in una sorta di mattoncino e facciamo pressione leggermente con le dita delle mani per appiattirlo. Poi avvogliamolo nella pellicola e passiamo il mattarello senza pressare troppo;

Lasciamo riposare in frigo per almeno 5 ore, meglio se per tutta la notte;

Infariniamo il piano di lavoro, lavoriamolo velocemente con le mani per darle più elasticità. A questo punto con il matterello stendiamo la pasta frolla. Lo spessore ideale è di circa 5 mm;

Rivestiamo la teglia o creiamo i biscotti con le formine che più ci piacciono. Cuociamo la frolla in forno statico a 175°, se farcita ci vorranno circa 35 minuti.

Quindi per una pasta frolla friabile, leggera che non si sbriciola non serve essere pasticceri esperti. Possiamo aromatizzarla con la vaniglia o con la scorza di limone a piacere e sbizzarrirci con le farciture. Per una frolla perfetta l’importante è evitare degli errori comuni come maneggiarla troppo rischiando di riscaldarla. Più l’impasto è freddo e più eviteremo che si sgretoli.

