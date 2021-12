La pasta al pomodoro è uno dei piatti semplici cardine della nostra cucina. Sicuramente, nelle sue infinite varianti, tutti l’hanno mangiata o servita sulla propria tavola almeno una volta nella vita. Come per il pesto, c’è chi ama prepararla autonomamente e chi preferisce comprare il sugo al supermercato o semplicemente non ha tempo per fare altrimenti. Proprio per questo, può essere utile sapere come orientarsi nella vasta gamma di prodotti presenti in commercio.

È questo lo scopo dell’indagine condotta da Altroconsumo, una delle più note associazioni a difesa dei consumatori. Ha analizzato ventidue sughi presenti in commercio e disponibili in diversi punti vendita, per poi stilare una classifica in base a caratteristiche come il valore nutrizionale e la qualità degli ingredienti dichiarati per ciascun prodotto. Se non si ha tempo per fare la salsa in casa, ecco i sughi pronti da acquistare per una pasta al pomodoro più sana secondo un’indagine.

Stando ai risultati, sembra che mediamente i sughi al pomodoro analizzati abbiano una qualità buona-ottima, mediamente superiore a quella del pesto. Tre prodotti in particolare si sarebbero distinti rispetto agli altri, guadagnando le prime posizioni nella classifica stilata da Altroconsumo.

La classifica

I sughi in questione sono COOP Polpa di Pomodoro con Basilico e Cipolla, che ha ottenuto un punteggio di 77/100, Agromonte Salsa Pronta di Pomodorino Ciliegino Bio con un punteggio di 76/100 e Barilla Bio Basilico che ha totalizzato 76/100 punti. Contengono rispettivamente il 66%, il 97% e l’83% di pomodoro tra i loro ingredienti.

Nella qualità, secondo e terzo posto si equivalgono. Tuttavia, il sugo al pomodoro della Barilla costerebbe di più, almeno secondo quanto riportato da Altroconsumo. Mediamente, una porzione avrebbe il costo di 1 euro contro i 64 centesimi del sugo Agromonte.

L’algoritmo con cui è stata stilata questa classifica è opera di una giovane start up che lo ha creato tenendo conto dei valori prima indicati. Se non si ha tempo per fare la salsa in casa, ecco i sughi pronti da acquistare per una pasta al pomodoro più sana secondo un’indagine.

Quali sono le caratteristiche dei sughi al pomodoro analizzati?

L’apporto calorico medio è di 63 kcal a porzione, con 3 grammi di grassi e 0,8 di sale. Rispetto alle altre tipologie analizzate da Altroconsumo (ragù, pesto, amatriciana, alle olive, alle verdure), i sughi al pomodoro tenderebbero ad avere una minore quantità di grassi.