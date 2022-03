Per una pasta ai 4 formaggi perfetta e cremosa senza grumi, ecco quali sono gli errori da non commettere

Anche se può sembrare una ricetta semplice da realizzare, la pasta ai 4 formaggi può nascondere delle insidie. Infatti, basta sbagliare i formaggi, o alcuni procedimenti, per ritrovarsi con un “mappazzone” pieno di grumi, senza senso e senza forma.

Quindi, per ottenere una pasta ai quattro formaggi gustosa e cremosa, bisognerebbe prestare attenzione ad alcuni fattori decisivi. In questo articolo, vedremo quali sono gli errori più comuni delle persone e, inoltre, approfondiremo alcune tecniche di cucina.

Scelta degli ingredienti

Il primo errore che si commette nel fare questa ricetta è la scelta della pasta. Molti infatti, pensando che sia indifferente, utilizzano formati che non sono adatti per questo tipo di ricetta.

Innanzitutto bisogna preferire la pasta rigata, rispetto a quella liscia, poiché quest’ultima non trattiene troppo condimento. Per quanto riguarda il formato, invece, le migliori sono le penne; seguono i maccheroni ed i fusilli. Meglio evitare, invece, tutti i tipi di pasta lunga, anche se si possono utilizzare ugualmente, con maggiori rischi però sulla buona riuscita del piatto.

Per la scelta dei formaggi, invece, non ci sono regole prestabilite e possiamo utilizzare quelli che ci piacciono di più. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a bilanciarli sapientemente i in base al loro gusto ed alla loro consistenza. Possiamo usare il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano e il pecorino per la parte dei formaggi grattugiati. Altro formaggio immancabile, invece, è il Gorgonzola, tra i formaggi a pasta molle più saporiti in assoluto. Sono perfetti anche il taleggio, la Groviera o il Camembert.

Per una pasta ai 4 formaggi perfetta, cremosa e senza grumi, ecco quali sono gli errori da non commettere

Una volta scelti i nostri ingredienti principali, procediamo con la preparazione. Il vero segreto per ottenere una pasta ai 4 formaggi davvero formidabile è di non usare mai il fuoco diretto per la cottura dei formaggi.

Infatti, se proviamo a sciogliere i formaggi direttamente nella padella, non otterremo altro che una pasta immangiabile e piena di grumi.

Per ovviare a questo problema, la soluzione è cuocerli a bagnomaria.

Quindi, mentre la pasta cuoce nella pentola, prendiamo una ciotola più piccola e posizioniamoci sulla superficie dell’acqua calda senza mai toccarla. A questo punto versiamo un bicchiere di latte nella ciotola ed inseriamo tutti i formaggi, insieme ad una noce di burro.

Con un lecca padelle, iniziamo quindi a mescolare il tutto, fino ad ottenere una fonduta calda e cremosa.

Una volta pronta la pasta, infine, scoliamola direttamente nella ciotola, sempre rigorosamente fuori dal fuoco, ed iniziamo ad amalgamare. Quindi, per una pasta ai 4 formaggi davvero stratosferica dobbiamo eseguire tutti questi passaggi. Infine, prima di impiattare possiamo spolverare uno dei formaggi grattugiati ed aggiungere un pizzico di pepe nero.

