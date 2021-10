Per una merenda golosa ecco la crema alla nocciola migliore da acquistare tra queste 15 secondo un’indagine

Una semplice fetta di pane fresco con un velo di crema alla nocciola è una delle merende di cui si sente più spesso parlare. Sicuramente non è la scelta migliore (qui cinque merende sane per i bambini da fare in casa) o più nutriente. In fondo, le creme alla nocciola tendono ad essere ricche di zuccheri e particolarmente caloriche. Ciò nonostante, ci si può legittimamente chiedere quale sia la migliore da acquistare tra quelle disponibili in commercio o almeno tra le più famose.

In proposito, una risposta potrebbe arrivare dall’indagine condotta da Altroconsumo, associazione a tutela dei consumatori. Gli esperti dell’associazione hanno seguito un preciso protocollo, dando un voto alla quantità e alla qualità delle materie prime presenti all’interno di ogni crema e all’etichetta.

L’ultima parola è andata ad un gruppo di volontari, che ha dato il proprio parere su ciascun prodotto dopo averlo testato. La media dei punteggi ottenuti in ognuno di questi test parametri risulta in una valutazione da 0 a 100 di ognuna, in base alla quale è stata redatta la classifica.

Il punteggio migliore e precisamente di 66/100 (“qualità buona”) è stato ottenuto da Lindt Nocciole – Crema Spalmabile alle Nocciole. Il prodotto ha ottenuto:

una stella su cinque in merito al valore nutrizionale;

cinque stelle nell’assaggio dei consumatori;

tre stelle per l’etichetta;

quattro per la quantità e qualità delle materie prime.

La crema alle nocciole più conveniente da acquistare in rapporto qualità/prezzo sarebbe però un’altra, stando a quanto riferito dall’associazione. Si tratterebbe di Pan di Stelle Crema Spalmabile alle Nocciole e Cacao con Granella di biscotto, che ha ottenuto un punteggio totale di 62/100 (“qualità buona”). Il suo costo sarebbe infatti minore rispetto a quello del prodotto della Lindt: 3,58 euro in media per una confezione contro i 3.79 della crema classificatasi prima per punteggio.

Le altre 13 creme alla nocciola

Per una merenda golosa ecco la crema alla nocciola migliore da acquistare tra queste 15 secondo un’indagine. Ma quali sono le altre creme testate dagli esperti di Altroconsumo? Vediamole in ordine dalla migliore alla peggiore:

Valsoia la Crema Vegetale – Crema da spalmare alle Nocciole e Cacao con Soia (59/100)

Nutella Crema da Spalmare alle Nocciole e al Cacao (58/100)

Novi Crema Novi (57/100)

Rigoni di Asiago Nocciolata – Crema Spalmabile al Cacao e Nocciole Biologica (55/100)

Terre d’Italia Crema Gianduia da Spalmare (54/100)

Pernigotti Gianduia – Crema Gianduia da Spalmare (51/100)

Conad Crema alle Nocciole (51/100)

Sz la Crema Spalmabile (51/100)

