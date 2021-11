Quando pensiamo all’allestimento e ai profumi della tavola natalizia è impossibile dimenticarsi dell’ananas.

Con il colore brillante e la forma maestosa, è la degna conclusione del pranzo più scenografico dell’anno.

Ma non è solo questione di decoro, anzi: è ormai abbastanza risaputo che questo rinomato frutto tropicale migliorerebbe i processi digestivi.

Per questo, molti ne fanno scorta immaginando di smaltire tutte le calorie accumulate a colpi di pranzi e cene durante le Feste.

Solo pochi, però, sanno che per una manicure perfetta a ogni età bastano questo insospettabile frutto e questa tendenza che sta spopolando.

La lozione all’ananas per rinforzare le unghie

L’ananas, mescolata ad altri ingredienti che non mancano mai in dispensa, è il valore aggiunto di una lozione rinforzante per le unghie.

È sufficiente mescolare un cucchiaio di succo di ananas fresco, un tuorlo d’uovo e un cucchiaio di succo di limone.

Il composto ottenuto va poi applicato su unghie e cuticole aiutandosi con un batuffolo di cotone. Deve poi essere lasciato in posa almeno per un’oretta, prima di risciacquare accuratamente le mani con acqua tiepida.

A questo punto, poi, perché non concedersi una manicure che spiazzerà tutti, rendendoci regine di stile?

Le Thermal Nails

Il suggerimento è quello di provare le Thermal Nails, ovvero le unghie termiche: una manicure davvero originale che sta riscuotendo notevole successo sui social.

Sostanzialmente, si tratta di riprodurre l’effetto della termocamera: le zone dell’unghia si colorano diversamente a seconda dell’intensità del calore.

Trattandosi di un procedimento particolare, il fai da te è impensabile.

Meglio rivolgersi all’estetista, che disporrà sicuramente degli strumenti adatti per creare questa invidiabile manicure.

Varianti

È innegabile che le Thermal Nails risultino un po’ appariscenti e forse eccentriche, ma niente paura. Se temiamo di osare troppo, possiamo attenuare l’effetto di questa tecnica, combinandola, ad esempio, al French.

In questo modo, potremo concentrare l’effetto “termo scanner” solo sull’estremità delle unghie, sfoggiando un risultato finale comunque sbalorditivo.

Non tutte le unghie, poi, devono per forza essere decorate: due per mano sono sufficienti per pregiarsi di questo trend, anche se in modo più soft.

Ancora più semplicemente, possiamo acquistare gli smalti termici, facilmente reperibili su siti o in negozi specializzati.

Unghie cangianti o dai toni pastello

Immergendo le mani in acqua calda o fredda, ma anche semplicemente complici gli sbalzi di temperatura, assisteremo al cambio di colore della nostra manicure.

Le nuances spaziano dai toni cangianti a quelli più delicati, per rispondere alle varie esigenze; consigliatissimi per l’inverno 2021 il grigio perla e il borgogna.

