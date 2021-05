Ci avviciniamo ai mesi più caldi, e se fino ad ora era possibile notarlo solamente sul calendario, sembra che nei prossimi giorni anche le temperature ce lo dimostreranno. Dopo un inizio di primavera alquanto timido e altalenante infatti, il mese di maggio sta iniziando con il piede giusto. E dunque, finalmente, avremo la possibilità di mangiare e bere i cibi e le bevande fresche, proprie di questo periodo. Non a caso sveleremo come per una macedonia di fragole che farà gola a tutti gli ospiti questo è il trucco da non farsi scappare.

Una pausa rinfrescante

Se durante i mesi invernali non c’è niente di meglio che una cioccolata calda mentre fuori fa brutto tempo, d’estate i desideri sono completamente diversi. Proprio per il grande caldo, le voglie di tutti in questi mesi si spostano sui gelati e sulle macedonie di frutta. Uniche e deliziose quando si tratta di concedersi una pausa rinfrescante e rigenerante. Bene, per questo motivo, oggi vedremo che per una macedonia di fragole che farà gola a tutti gli ospiti questo è il trucco da non farsi scappare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’ingrediente segreto

Preparare la macedonia di fragole è estremamente semplice. Difatti bastano pochi minuti per potersi gustare una merenda a dir poco strepitosa. Soprattutto se conosciamo l’ingrediente segreto in grado di donare al piatto un sapore assolutamente delizioso. Ecco dunque come procedere.

Innanzitutto ovviamente dovremo pulire le fragole. Per chi non sapesse come fare consigliamo la lettura di questo articolo. Dopo averle pulite a dovere, tagliamole a piccoli pezzi e inseriamole in un contenitore. A questo punto suggeriamo di aggiungere dello zucchero semolato, unito al succo di un limone spremuto.

Le quantità dello zucchero cambiano ovviamente a seconda della portata, nonché al nostro gusto personale. Ma per rendere veramente speciale la macedonia suggeriamo di inserire nella ricetta anche un goccio di limoncello, di modo da aggiungere un tocco di sapore eccezionale.

Infatti, grazie all’aroma che questo liquore presenta, la macedonia assumerà un gusto tutto nuovo e delizioso, che farà chiedere a chiunque l’assaggi quale sia il segreto di quella bontà. Non ci resta dunque che provare, sorprendendo e deliziando tutti i commensali.