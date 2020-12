Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Parlare di lombalgia, o comunemente e in maniera gergale, di “colpo della strega” è cosa assai comune soprattutto in questo periodo. Spesso, infatti freddo e umidità vanno a colpire senza pietà il nostro povero fisico. C’è anche da dire che l’immobilità di questa parte del nostro corpo è uno dei sintomi più fastidiosi in assoluto. Anche perché, in linea teorica, ci obbliga a limitare tutte le nostre azioni quotidiane. E, a tal proposito, per una lombalgia improvvisa ecco un’azione che pensavamo sbagliata e invece è benefica. I nostri Esperti di salute e benessere forniranno dei consigli in base alla propria esperienza sul campo.

Riposarsi o muoversi

Ecco che affrontiamo subito il dilemma principale: con una lombalgia acuta, dobbiamo metterci a letto, o, continuare a muoverci, ma con molta calma? Partiamo dal presupposto che dobbiamo anche conoscere il nostro corpo. Nel senso che, se siamo abituati a fare sport costantemente, e, la nostra muscolatura è tonica e allenata, è un discorso. Se, invece, non pratichiamo sport, facciamo poca attività e preferiamo il divano alla palestra, allora la situazione è ben diversa. Addirittura, molti medici dello sport sostengono che mettersi a letto con la lombalgia, non solo non serva a curarla, ma possa addirittura peggiorarla. E, ciò accade, perché nel sonno, potremmo fare dei movimenti pericolosi e improvvisi.

Ecco allora cosa fare

Per una lombalgia improvvisa ecco un’azione che pensavamo sbagliata invece è benefica, ed è proprio il movimento. La spiegazione è molto semplice: mantenere il movimento anche della normale attività, permette alla muscolatura di continuare a reagire alle sollecitazioni, senza fermarsi. Ricordiamo, infatti, che la colonna vertebrale, chiamata quotidianamente a reggere il nostro peso, dovrà faticare di meno, con una massa muscolare tonica.

Caldo o freddo

In questo articolo, non ci occuperemo volutamente dei rimedi medici o naturali della lombalgia, ma semplicemente delle azioni alternative. Ecco, allora che, in caso di lombalgia acuta, dovremmo utilizzare il caldo. Una borsa con dell’acqua calda servirà a lenire il dolore, agendo in maniera concreta sullo spasmo muscolare. Guai, invece a mettere ghiaccio sul colpo della strega, perché parliamo di infiammazione muscolare e non dolore traumatico. Rinviamo i nostri Lettori all’articolo di approfondimento sottostante, riguardante gli antinfiammatori naturali.

