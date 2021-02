Se la lavatrice ha un guasto, la fattura non è mai troppo dolce. Tuttavia non ci sarà più bisogno di chiamare il tecnico seguendo questi semplici consigli. Per una lavatrice sempre efficiente e pulita ecco 5 meravigliosi consigli molto semplici da attuare.

Usare la giusta dose di detersivo

Se pensiamo che usare un po’ più di detersivo ci farà avere dei capi più puliti, siamo in errore. Inoltre il detergente in eccesso blocca il drenaggio della lavatrice, ma a volte anche la vaschetta del detersivo così che i panni restano sporchi. La giusta quantità invece non rovina i capi e evita ostruzioni nella lavatrice.

Un sacchetto per piccoli capi

Per lavare i calzini o la biancheria intima meglio sistemare il tutto in un sacchetto. Avremo il vantaggio di ritrovarli tutti e subito, e inoltre eviteremo che uno di questi possa finire nel filtro facendolo rompere.

Riguardo al filtro, conviene lavarlo 4 volte all’anno in modo da eliminare i cattivi odori e ritrovare piccoli oggetti che potrebbero essergli dentro.

Come caricare il cestello

Il cestello non va mai riempito completamente, meglio lasciare sempre un po’ di spazio, e vediamo in che proporzione.

Con un bucato a base di cotone e capi di lino, il cestello va caricato per 3/4 della sua capacità. Se invece sarà fatto con capi sintetici, allora il cestello va caricato per la metà. Per i capi di lana il carico deve corrispondere a 1/3. In questo modo la macchina non sarà mai in sovraccarico e tutti i componenti lavoreranno nelle condizioni ideali per durare a lungo.

Ricordarsi anche di pulire la lavatrice. Come il filtro anche la lavatrice va lavata con una certa periodicità per evitare la formazione di muffe e rendere più igienico il lavaggio. Basta seguire le istruzioni contenute in questo articolo.

Ritirare i panni dalla lavatrice

È buona norma prendere subito i panni dalla lavatrice, appena è finito il lavaggio. Tuttavia se si è impediti, è meglio non lasciare i panni nel cestello per più di 12 ore. Dopo questo tempo si comincerebbero a formare colonie di batteri e sul cestello stagnerebbe l’umidità originando muffe.