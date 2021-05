Per una gita giornaliera da Nord a Sud, ecco le mete gratuite consigliate dal FAI che tutto il mondo ci invidia

A primavera inoltrata cresce la voglia di gite fuoriporta. La nostra fortuna è che l’Italia è piena di meraviglie a ogni angolo di strada. Ovunque viviamo, abbiamo a due passi un luogo che vale la pena visitare. Il FAI (Fondo Ambientale Italiano) si impegna dal 1975 per tutelare, valorizzare e promuovere questi patrimoni artistici e naturali. Organizzando le Giornate FAI (le prossime sono proprio questo week end, 15-16 maggio 2021), il suo intento è di far conoscere gli angoli d’Italia meno noti. Ottime per una gita giornaliera da Nord a Sud, ecco le mete gratuite consigliate dal FAI che tutti il mondo ci invidia.

Dal Nord al Centro

Le proposte sono davvero innumerevoli, tutte valutabili sul sito ufficiale del FAI. I 10 luoghi migliori sono stati votati, come ogni anno, in occasione del concorso “Luoghi del Cuore”. Per una gita giornaliera da Nord a Sud, ecco le mete gratuite consigliate dal FAI che tutti il mondo ci invidia.

Partendo da Nord, abbiamo la Ferrovia delle Meraviglie, tracciato panoramico che va da Cuneo a Nizza tagliando le Alpi. Poi troviamo il Castello di Brescia, dove ammirare un raro ponte levatoio risalente all’età della Repubblica di Venezia.

A seguire, la Chiesa di Ignazio Gardella, il visionario architetto che ha anticipato il razionalismo, e la Chiesa di San Michele Arcangelo a Pegazzano (La Spezia).

Se ci troviamo nei pressi di Firenze, invece, non possiamo perderci il Castello di Sammezzano, suggestivo esempio d’arte moresca che si trova a Reggello.

Dal Centro al Sud

Continuando a scendere, troviamo altrettante meraviglie. Partiamo dall’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, che sovrasta la città di Sulmona (L’Aquila). Risalente al XIII secolo, è qui che si ritirò a vita solitaria Papa Celestino V.

A Campobasso troviamo il Museo dei Misteri, dove sono esposte le stramberie fatte dai mastri fabbri della zona, mentre a Bari c’è il suggestivo Ponte della Gravina.

Arrivati in Sicilia, possiamo visitare la Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore e la Via delle Collegiate. Entrambe le attrazioni si trovano a Modica (Ragusa), cittadina simbolo del barocco siciliano.

Finita questa carrellata, le mete da visitare rimangono ancora tantissime. Anche se non lo sappiamo, ne abbiamo una a due passi da casa.

Approfondimento

Una vacanza in barca a vela a poco prezzo è possibile con questi 3 itinerari mozzafiato lungo le coste italiane