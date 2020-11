I fiocchi d’avena sono ricchi di proprietà nutrienti benefiche per il nostro corpo e costituiscono un ottimo alleato contro il colesterolo. L’avena è un carboidrato complesso e mangiarla al mattino ci assicura il giusto carico di energia per la giornata. Insomma, per una giornata piena di energia bisogna assolutamente conoscere questo segreto della colazione.

I fiocchi d’avena possono essere serviti in vari modi. Questo articolo vuole illustrare una ricetta semplicissima e adatta a chi desidera fare il piano di energia al mattino. Ma anche a chi ha bisogno di una spinta in più per affrontare giornate particolarmente faticose.

Overnight Oats

Non bisogna spaventarsi di fronte a questo nome inglese. Gli overnight oats, infatti, non sono altro che fiocchi d’avena portati in overnight. In altre parole, li si lascia in ammollo nel latte durante la notte. Si può anche scegliere di aggiungere la frutta che più si preferisce (a pezzetti) o, perché no, qualche scaglia di cioccolato (per i più golosi). éer questo tipo di ricetta non esiste un latte più adatto di un altro. Per cui si può scegliere quello che più si preferisce, in base al gusto o alle intolleranze. C’è il latte delattosato, il latte di soia, ma anche quello di mandorle. Se invece si vuole fare proprio a meno del latte, la ricetta può essere seguita anche usando semplicemente dell’acqua.

Gli overnight oats, oltre che ad essere buonissimi, sono ottimi per chi desidera un pasto leggero ma che al tempo stesso sia in grado di saziare a lungo. Infine, quello che pochi sanno, è che una colazione simile è molto benefica per il nostro organismo. In pochi minuti si farà un carico equilibrato di calcio, minerali, acidi grassi insaturi, vitamina B, ma anche fibre e proteine.

Se si è alla ricerca di qualche idea simpatica per una colazione in famiglia, qui c’è una ricetta adatta a questi mesi autunnali.