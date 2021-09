Con l’autunno sono arrivati i primi freddi e le giornate si sono accorciate. Le temperature si abbassano e si inizia ad aver voglia di indossare qualcosa di più caldo.

Si era parlato di questa giacca sempre alla moda perfetta per affrontare la nuova stagione. Ma anche la giacca di pelle è una degna alternativa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Purtroppo, però, togliendola dall’armadio, si è notato che è sporca o macchiata. Che fare per farla risplendere di nuovo?

Grazie a questo articolo si capirà come prendersene cura e poterla utilizzare per molto tempo.

Per una giacca di pelle sempre morbida e pulita bastano questi semplici rimedi economici

L’abbigliamento permette di creare il proprio stile personale e di distinguersi dalla massa. In ogni stagione si possono trovare degli spunti interessanti per essere sempre al top.

Proprio grazie ad un precedente articolo si è scoperto che questa giacca di tendenza esalterà qualsiasi corpo. Ed è perfetta per l’autunno.

Ma molti preferiscono indossare ancora per un po’ la classica giacca di pelle. A forza di utilizzarla però potrebbe iniziare inevitabilmente a rovinarsi.

Come fare per evitarlo? Si dovrà per forza comprarne un’altra?

Pochi sanno che per una giacca di pelle sempre morbida e pulita bastano questi semplici rimedi economici. Ci basterà utilizzare dei prodotti che probabilmente fanno parte della quotidianità.

Ovviamente, in caso di danni più seri, è sempre meglio rivolgersi ad un negozio specializzato. Ma questo comporterà quasi sicuramente una spesa maggiore. O addirittura l’acquisto di un nuovo capo.

Come prendersene cura

Innanzitutto, è importante sapere che la giacca di pelle non ama il sole. Quindi è fondamentale non lasciarla esposta per troppo tempo ai raggi solari. Altrimenti la pelle cambierà colore e si dovrà trattare con prodotti specifici o addirittura buttare.

Nel caso in cui la giacca fosse ricoperta di gocce di pioggia, basterà sfregare gli schizzi l’uno contro l’altro. Ma è sempre preferibile non utilizzare questo tipo di giacca durante le giornate particolarmente piovose.

Invece, per togliere le macchie di grasso basterà utilizzare il talco. Questo assorbirà perfettamente lo sporco e con una semplice strofinata tutto tornerà come nuovo.

Se invece si vuole pulire a fondo la giacca di pelle, bisognerà utilizzare lo shampoo neutro. Ancora meglio se quello per i bambini. Non bisognerà diluirlo con l’acqua. Basterà solo strofinarne una piccola quantità con l’aiuto di uno straccio morbido. La giacca tornerà come nuova.

Ecco come dar nuova vita alla tanto amata giacca di pelle. Si potrà riutilizzare al meglio senza aver paura di rovinarla.