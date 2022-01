Molte persone, quando stanno a dieta, mangiano il petto di pollo o di tacchino. Tuttavia, in merito alla salubrità di questi alimenti si è a lungo discusso: “petto di pollo sì, petto di pollo no”. Insomma, molti non sanno cosa mangiare durante una dieta o, comunque, per seguire un’alimentazione corretta. Sicché, per sciogliere il campo da tutti questi dubbi, cerchiamo di approfondire il discorso. Quindi, per una dieta sana o per perdere peso, chiediamoci se mangiare il petto di pollo fa bene ed è consigliato dagli esperti.

La risposta è sicuramente sì, per le ragioni interessanti che spiegheremo. Ebbene, il pollo contiene proteine nobili altamente digeribili, grassi insaturi, vitamine del gruppo B come tiamina e niacina. Poi, ancora vitamina B6 e acido pantotenico, nonché minerali come ferro, zinco e rame. Tutte queste proprietà rendono la carne di pollame un alimento dall’elevata qualità nutrizionale. Quindi, essa può avere un importante ruolo nella dieta di ognuno di noi.

La carne di pollo possiede una componente proteica che varia tra il 15 e il 35%. Questa può aumentare fino al 60% dopo la cottura. In più, il basso contenuto di collagene rende queste proteine molto digeribili. Ed è proprio per questa ragione che la carne bianca è consigliata nelle diete, in gravidanza, nonché per bambini e anziani. Si tratta, cioè, di un alimento importante soprattutto nelle fasi della vita in cui sussiste un maggior fabbisogno proteico. Questo perché quelle contenute nella carne animale sono proteine complete e ad alto assorbimento. Inoltre, il petto di pollo è consigliato durante la crescita e la gravidanza per il suo contenuto di amminoacidi quali lisina, istidina e arginina. Infatti, è facilmente digeribile e caratterizzato da una bassa allergenicità.

Altre informazioni sulla importanza della carne di pollo

Anche il grasso di pollo, addirittura, può far bene, se consumato in piccole quantità. Questo perché contiene acidi grassi essenziali, come gli acidi linoleico e alfa-linolenico, vitamine liposolubili A, D, E, K. In più, questo grasso, è consigliato nelle diete perché aumenta il senso di sazietà e diminuisce il carico glicemico dei pasti. La maggior parte dei grassi del pollo è contenuta nella pelle. Infine, è una carne molto magra, considerato che il contenuto lipidico di pollo è di circa l’1% nel petto, fino ad un massimo del 17% nelle ali e nelle cosce. In conclusione, gli specialisti, per tutte le ragioni indicate, ne consigliano vivamente il consumo. Si riconoscono, infatti, molti aspetti positivi associati al consumo regolare di carne bianca. Si pensi alla riduzione del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, sovrappeso e obesità, insulinoresistenza e diabete di tipo 2.

