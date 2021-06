Avere una dieta sana e ricca di alimenti che variano spesso nel corso del mese è fondamentale per la nostra salute. Cosa possiamo integrare per un buon funzionamento della digestione?

Le fibre alimentari sono un mattone insostituibile nella nostra dieta. Ecco come possiamo integrarle nei nostri regimi alimentari.

Le fibre hanno una vera e propria azione meccanica nel colon. Queste si trovano soprattutto nella frutta e nella verdura. Assorbendo l’acqua e gonfiandosi nell’intestino, le fibre aumentano di volume e facilitano la fuoriuscita delle nostre feci. Si consiglia infatti di consumare 30 g di fibre per giorno e bere appunto almeno 1,5 lt di acqua.

Inoltre le fibre nutrono la microflora intestinale, ovvero tutti i batteri benefici che devono proliferare per il buon funzionamento dell’intestino.

Ecco come i cereali, la frutta e la verdura sono gli alleati per un’ottima digestione

Gli alimenti ricchi di fibre sono buoni per il nostro transito. Per una dieta completa e salutare ecco i 7 alimenti perfetti per integrare fibre a sufficienza per rinforzare e migliorare il funzionamento del nostro organismo.

Vediamo gli alimenti ricchissimi di fibre con la concentrazione di fibre per alimento su 100 g:

le prugne 7,3 g;

la crusca di grano 42 g;

le albicocche secche 5,7 g;

i fagioli rossi secchi 23,4 g;

i porri cotti 3,2 g;

i fondi di carciofo 7,5 g;

le mele crude 1,3 g.

Una pianta che può aiutarci nella digestione e nel buon funzionamento intestinale è lo psyllium. É una pianta che viene dall’India ed è ricca di mucillagini e fibre solubili che sono utili nei casi di intestino irritabile. É efficace contro la stipsi ma anche nei casi di diarrea. Una buona dose per giorno sono dai 5 ai 20 g assunti dalle 2 alle 3 volte al giorno in un bicchiere con molta acqua.