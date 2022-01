Queste giornate uggiose di gennaio possono essere ottime per dedicarsi ai piaceri della vita. Tra queste sicuramente troviamo il buon mangiare.

Il sabato o la domenica pomeriggio possono essere l’ideale per preparare degli ottimi dolci senza spendere troppo in pasticceria o al ristorante. Alcuni forse, ancora succubi dei sensi di colpa delle abbuffate natalizie, potrebbero preferire qualcosa di più leggero.

Per loro potrebbe essere utile sapere che bastano delle bucce d’arancia e pochi altri ingredienti per uno snack dolce e leggero. Per tutti gli altri diciamo che basta un po’ di buona volontà e di fantasia per tirare fuori dessert da leccarsi i baffi. In questo senso una delle farciture più amate è quella a base di Crema Chantilly.

Una crema non così semplice da preparare e che ha alla base la scelta di un’ottima panna.

Origini e ricetta classica

Questa deliziosa farcia si confonde spesso con la crema diplomatica, in cui si fondono crema pasticcera e crema Chantilly.

La vera Chantilly nasce in Francia intorno al 1500, ma è soltanto a partire dal 1700 che prende questo nome.

Il suo nome è, secondo la tradizione, da attribuire ad un tributo al famoso Castello di Chantilly.

In realtà le vere origini sono piuttosto dibattute ed alcuni parlano addirittura di un’importazione dall’Italia ad opera dei Medici.

Nella sua ricetta originale, la sola ed unica crema Chantilly è a base di panna, vaniglia e zucchero a velo.

Per un’ottima crema dunque bastano questi pochi ingredienti:

500 ml di panna fresca non zuccherata;

150 grammi di zucchero a velo;

1 o 2 baccelli di vaniglia, a seconda dei gusti personali.

Per una delicata crema Chantilly soffice e spumosa come in pasticceria ecco un fantastico trucchetto

Come accennavamo, una delle cose più importanti è la scelta della panna. In commercio troviamo sia quella a lunga conservazione UHT sia quella fresca. Anche se tende a deteriorarsi prima, è proprio quest’ultima quella che dovremmo preferire. Non solo perché si monta in minor tempo, ma anche per una questione di gusto più raffinato, che quella a lunga conservazione non può vantare.

Per una delicata crema Chantilly, soffice e spumosa come in pasticceria, ecco un fantastico trucchetto.

Uno dei segreti per prepararla ad arte è mettere in frigo la panna il giorno prima. Non stiamo parlando del brick, ma della panna vera e propria, a cui aggiungere subito la vaniglia e da versare dentro ad un contenitore ermetico.

Dopo circa 24 ore sarà perfetta per essere montata e per farcire e decorare qualsiasi dolce o biscotto o tutto ciò che la fantasia ci suggerisce.

Buon lavoro!

