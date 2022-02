Nell’acquisto di detergenti intimi si tende spesso ad essere negligenti. Una convinzione erronea particolarmente diffusa è che ogni prodotto sia uguale all’altro. Al contrario, una scelta consapevole è molto importante per la salute delle mucose.

Per una corretta igiene intima bisogna scegliere prodotti che rispettino il valore del pH dei propri organi genitali. Questo può essere:

acido se il suo valore è compreso da 0 a 6;

neutro se è compreso tra 4,5 e 7;

basico tra 8 e 14.

Per una corretta igiene intima ecco tutto quello che le donne devono sapere prima di acquistare un detergente

Anche se non è possibile sapere il proprio pH senza effettuare opportuni test, è utile sapere che le donne appartenenti a ciascuna fascia di età tendono ad avere valori simili: acido nell’età fertile e neutro nel periodo prepuberale e dopo la menopausa.

Pertanto detergenti intimi con un pH rispettivamente acido e neutro saranno quelli più adatti. Questo non è però l’unico fattore da tenere in considerazione. Un buon prodotto esercita una moderata azione antisettica e lenitiva grazie ad ingredienti come timo, camomilla o calendula, nonché deodorante e rinfrescante per assicurare il benessere e la freschezza delle parti intime.

Importante che non contenga profumi, che potrebbero scatenare reazioni allergiche, e tensioattivi aggressivi, specialmente se usato da soggetti con una pelle molto sensibile.

In alcuni specifici momenti della vita per le donne è importante prendere delle precauzioni ulteriori e prestare più attenzione alla detersione intima. Nel corso della gravidanza le loro naturali difese tendono ad essere compromesse. Pertanto, devono prediligere un detergente intimo delicato, con un pH compreso tra 3,5 e 5,5 e ingredienti che esercitino azione lenitiva, antisettica ed emolliente.

Come sapere il pH dei propri genitali?

Per venire a conoscenza del proprio pH si può ricorrere agli appositi stick venduti in farmacia, il cui costo si aggira tra i 7 e i 10 euro.

Le informazioni appena riportate non sostituiscono il consiglio del medico. Specialmente in caso di alterazioni del pH delle parti genitali, per infanti o donne in stato di gravidanza, si raccomanda di rivolgersi ad un ginecologo, che guiderà la paziente nella scelta del prodotto adatto alle sue esigenze.