Se il buongiorno si vede dal mattino, allora dovremmo tutti fare una colazione sana e nutriente. È davvero importante partire con la giusta carica di vitamine, proteine e fibre per il benessere generale dell’organismo. E, se l’organismo parte bene, anche la nostra giornata potrebbe andare per il verso giusto. La colazione è il pasto meno considerato in assoluto. Pensiamo che molte persone sono abituate a saltare regolarmente il primo pasto della giornata, altre invece non riescono proprio a mangiare appena alzati dal letto.

Spesso, la sveglia che suona troppo presto e gli impegni giornalieri, portano a correre fuori da casa senza passare dalla cucina, commettendo quindi degli errori. Ripiegare su cornetti burrosi e bomboloni pieni di crema non è proprio una buona abitudine. Se ci fermiamo un attimo a pensare, quando mangiamo questi cibi perché non abbiamo tempo, dopo qualche ora avvertiamo nuovamente un grande senso di fame. Invece, fare una buona colazione dovrebbe diventare una buona abitudine, che può consentirci di arrivare all’ora di pranzo senza i morsi della fame. Questo perché la colazione attiva il metabolismo e tutte le funzioni che consentono di avere una corretta salute mentale e fisica. E per una colazione sana e veloce ecco 5 idee da copiare anche per chi è a dieta.

Pancakes veloci

Questi pancakes sono facilissimi da preparare perché richiedono solo 1 banana, 50 ml di latte e due cucchiai di farina. Basta schiacciare il frutto con una forchetta, aggiungere il latte e setacciare la farina. Versare l’impasto su un padellino antiaderente, cuocere poi qualche minuto per ogni lato, ed è pronto.

Toast con fesa di tacchino

Per una colazione salata, prendiamo due fette di pane adatto per toast e farciamo con 30 grammi di fesa di tacchino e una sottiletta di formaggio. Scaldiamo poi nel tostapane fino a doratura preferita.

Yogurt con frutta e mandorle

Per questa colazione basterà prendere una ciotola capiente e versare 100/150 grammi di yogurt greco, 1 cucchiaio di miele, una decina di mandorle e frutta fresca. A piacere, si può condire il tutto con semi di lino, girasole o zucca.

Crepes all’acqua

Per la preparazione di una crepe servono 180 grammi di acqua tiepida, 100 grammi di farina e un uovo. Prepariamo il composto e versiamolo in un pentolino antiaderente. Una volta pronta, possiamo condirla con marmellata, miele o burro di arachidi.

Frullato con banana e yogurt

Se invece abbiamo scelto di preparare il frullato, serviranno 150 grammi di yogurt, mezza banana, 10 grammi di miele e 50 ml di latte. Versiamo gli ingredienti nel frullatore per qualche minuto.

Un ultimo consiglio

Il fine settimana, quando invece abbiamo più tempo per stare in famiglia, potremmo goderci una colazione speciale preparando questo dolce goloso e soffice.