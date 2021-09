Anche se l’estate è passata e siamo praticamente in autunno le cerimonie non sono ancora finite. Infatti tra battesimi, promesse e matrimoni ci sembra di essere sempre al ristorante. Abbiamo già comprato gli abiti che ci servono e abbinato tutti gli accessori del caso. Ma puntualmente, arrivato il giorno della cerimonia non sappiamo mai come truccarci. Vorremmo osare con qualcosa di diverso ma finiamo sempre per applicare il nostro classico make up.

Invece, sfruttiamo l’occasione e osiamo creando trucchi indimenticabili. Non dobbiamo per forza utilizzare colori sgargianti per ottenere uno stupendo risultato. Basta solo capire quali tonalità utilizzare e sfumarle alla perfezione.

Per una cerimonia autunnale questo è il trucco semplice ma ad effetto per ogni invitata

In generale quando si tratta soprattutto di matrimoni si sceglie un trucco neutro. Un po’ perché si abbina davvero con tutto e un po’ perché non vogliamo rubare la scena alla sposa. Ma scegliendo questa tipologia di trucco rischiamo di fare un errore madornale. Infatti, non valorizzando il viso tutta l’attenzione messa nella scelta dell’outfit andrà sprecata.

Valorizziamo gli occhi

Punto focale di tutto il viso da sempre, ora lo sono più che mai a causa delle mascherine. Prepariamo la base anche sugli occhi utilizzando un primer a lunga tenuta. Ci sarà di grande aiuto in caso di lacrime di gioia.

Dopodiché stendiamo una base neutra per uniformare la palpebra prima di passare all’ombretto. Ora non ci resta che trovare due tonalità che stiano bene con il nostro abito. Stendiamo prima quella più scura verso l’esterno dell’occhio disegnando una linea obliqua. E poi la tonalità più chiara verso l’interno della palpebra mobile. Sfumiamo bene con un pennello morbido così non si vedrà lo stacco tra i due colori.

Ora è il momento di passare ad un glitterato, meglio se a grana grossa. Usando un dito lo preleviamo dalla palette e lo pressiamo leggermente al centro della palpebra mobile. In questo modo avremo creato il punto focale di tutto il nostro occhio. Scegliamone uno sui toni argentati per colori freddi, e sui toni dorati per quelli più caldi. Oppure osiamo con un colore acceso come verde, blu o rosso.

Applichiamo un eyeliner del colore che più si abbina al nostro abbigliamento. Usiamo poi un mascara volumizzante e allungante senza macchiarci. O perché no, mettiamo quelle ciglia finte che abbiamo tutte nel cassettino dei trucchi. L’effetto sarà spettacolare.

Ecco quindi, per una cerimonia autunnale questo è il trucco semplice ma ad effetto per ogni invitata. Ovviamente prepariamo il viso con una base leggera, visto che a causa della mascherina tendiamo a sudare molto di più. Applichiamo una cipria fissante e traslucida che non andrà a spegnere l’incarnato. Un po’ di terra abbronzante per valorizzare gli zigomi e siamo pronte per una giornata indimenticabile.

