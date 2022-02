Le ricette semplici sono sempre le più buone. Se usiamo ingredienti di stagione, possiamo risparmiare mangiando ortaggi sani e gustosi.

Tra le verdure presenti nei negozi ortofrutticoli nel mese di marzo c’è ancora la verza. Quest’ortaggio davvero versatile e preziosissimo ci permette di preparare piatti saporiti e molto vari.

Tra le preparazioni più diffuse per la verza c’è la cottura in padella sotto forma di involtini o polpette, oppure cotta con l’aceto o bollita. Proprio come il broccolo, però, anche la verza può rilasciare cattivi odori in cottura, ma con poche e semplici astuzie possiamo evitarlo.

Oggi vogliamo proporre degli involtini di verza ma con un ripieno diverso dal solito. Se generalmente usiamo la carne macinata per farcire la verza, oggi rimarremo a bocca aperta perché questo ripieno conquisterà tutti al primo assaggio.

Ingredienti

6 foglie di verza;

300 g di ricotta;

1 uovo medio;

100 g di mortadella;

60 g di formaggio grattugiato;

sale q.b.

Per una cena veloce ed economica, ecco come preparare questi involtini di verza senza carne o riso usando 2 ingredienti irresistibili

Puliamo la verza togliendo la parte dura e le sue foglie più esterne. Scegliamo 6 foglie belle e carnose e laviamole con abbondante acqua. Trasferiamole in pentola con acqua leggermente salata e facciamole lessare per circa 5 minuti.

Nel frattempo, facciamo scolare la ricotta in modo che possa perdere il suo siero. Mettiamola in un recipiente insieme all’uovo e al formaggio grattugiato. Tagliamo a pezzetti la mortadella ed uniamola ai restanti ingredienti ottenendo così un composto cremoso. Scoliamo la verza e poggiamo le foglie su un canovaccio.

Preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi e nel frattempo prepariamo una pirofila ungendola con un po’ d’olio. Prendiamo una foglia di verza e farciamola con un cucchiaio generoso di ripieno.

Ripetiamo il procedimento per ogni foglia e chiudiamo ciascuna per bene come se fosse un pacchetto. Usiamo uno stecchino per chiudere gli involtini e poggiamoli nella pirofila. Facciamoli cuocere per circa 25 minuti e, dopo aver rimosso lo stecchino, serviamoli ancora caldi.

Consigli

Abbiamo visto come cucinare la verza ripiena per una cena veloce ed economica in modo semplice e veloce. Questi involtini si conservano in frigorifero chiusi in un contenitore ermetico per non più di un giorno.

Possiamo accompagnare questo piatto con una salsa a base di senape, peperoncino e miele, se amiamo questi sapori particolari e decisi.

Infine, la verza può trasformarsi anche in un contorno preparando un purè cremoso e delizioso perfetto per accompagnare i nostri secondi piatti.

