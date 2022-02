Se per un pranzo veloce le idee non ci mancano, quando si tratta della cena non è sempre così. Per pranzo da buoni italiani possiamo preparare una squisita pasta con il condimento che preferiamo. Semplice con un sugo di pomodorini o con un pesto già pronto se non si ha molto tempo. Magari con ingredienti che abbiamo già in casa come pecorino e olive ed ecco pronto un piatto veloce ed economico.

Ma visto che a pranzo abbiamo già mangiato tanti carboidrati, la sera preferiamo optare per un secondo. Non solo per questioni di calorie varie ma anche perché non tutti digeriscono bene un piatto di pasta la sera.

Ecco, allora, che presi dalla fretta ci rifugiamo in piatti pronti, cotolette già impanate o cibi ordinati a domicilio. Oggi però vedremo una ricetta facilissima da preparare che è pronta in pochi minuti. Non solo, è talmente buona che una volta provata diventerà il nostro piatto preferito.

Per una cena veloce e sfiziosa prepariamo delle croccanti ali di pollo glassate buone da leccarsi i baffi

Le ali di pollo sono per eccellenza uno di quei piatti che ci fa pensare agli Stati Uniti. Impanate e fritte, fanno venire l’acquolina in bocca con quel colore dorato che sa di Paradiso. Un piatto ideale per una serata di relax o l’apericena con gli amici. Oggi vedremo come prepararle al forno con una glassa spaziale che è davvero una delizia.

Ingredienti per 2 persone

200 g di ali di pollo;

40 ml di salsa BBQ;

1 cucchiaino di paprika;

1 cucchiaino di peperoncino;

spicchio d’aglio;

2 cucchiai di miele;

zenzero (opzionale);

sale q.b.

Procedimento

Mescoliamo la paprika, il peperoncino e un po’ di zenzero grattugiato in una ciotola. Aggiungiamo lo spicchio di aglio schiacciato, un pizzico di sale e le ali di pollo. Ora versiamo la salsa BBQ e il miele in modo da creare una marinatura omogenea e mescoliamo.

Trasferiamo la ciotola in frigo così le ali si insaporiranno bene, lasciamo riposare se possibile per 2 ore. Se non abbiamo molto tempo andranno bene anche 20 minuti.

Foderiamo una placca da forno con della carta forno e disponiamole ben distanziate.

Inforniamo in forno preriscaldato a 200° gradi per 30 minuti circa. Gli ultimi 5 minuti utilizziamo la funzione Grill per renderle super croccanti. Se vogliamo un sapore più deciso possiamo anche spennellarle con un mix di miele e salsa BBQ.

Quindi, per una cena veloce e sfiziosa prepariamo questo incredibile piatto che conquisterà grandi e piccini. Possiamo gustarci le ali di pollo croccanti direttamente sul divano mentre guardiamo un film. Un’ idea fantastica per passare del tempo in compagnia con gli amici e non solo. Se invece ci serve qualche idea veloce e gustosa per una cena da seduti, prepariamo delle saporite cotolette di pollo.

Approfondimento

Sfiziosi bocconcini di pollo fritti ideali da sgranocchiare