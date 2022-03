In accordo alle dichiarazioni di nutrizionisti ed esperti di alimentazione, la cena è il pasto in cui dovremmo cercare di ingerire meno calorie possibili.

Meglio tenersi leggeri, insomma, non solo per evitare pesantezza o bruciori allo stomaco, ma anche per mantenersi in forma e in salute.

Ecco, allora, che la carne di pollo si profila come valida alleata per un pasto che sia genuino e sostanzioso, ma anche con pochi grassi.

C’è chi la preferisce semplicissima, alla piastra e condita solo con un filo d’olio e chi cerca, invece, di insaporirla in maniera più marcata.

A tal proposito, il pollo al limone è il classico esempio di secondo piatto ideale per una cena leggera.

È anche vero che potrebbe venire a noia se cucinato troppo spesso, perciò servirebbe un escamotage per renderlo più accattivante senza pregiudicarne la leggerezza.

Non ci resta, dunque, che scoprire come realizzare un pollo al limone dai profumi orientali, per cui comunque occorreranno pochissimi ingredienti, tra cui:

500 g di petto di pollo;

2 cucchiai di fecola di patate;

3 cucchiai di vino di riso o vino bianco;

2 cucchiai di zucchero;

2 limoni;

150 ml di acqua

olio, sale e pepe q.b.

Per una cena leggera proviamo questo pollo al limone, ancora più appetitoso grazie ad un ingrediente inaspettato

Cominciamo tagliando il petto di pollo a fettine sottili e lasciamole marinare per circa mezz’ora in una ciotola con fecola, sale, pepe, vino e olio.

Nel frattempo, preso un nuovo contenitore, utilizziamolo per creare una semplicissima salsina a base di zucchero, limone e acqua.

A questo punto sarebbe meglio avere a disposizione una pentola tipo Wok per un miglior risultato finale, ma andrà bene anche la padella per frittata.

Facendo attenzione a non esagerare con la fiamma, impostando il fornello su fuoco medio, iniziamo a saltare il petto di pollo marinato.

Trascorso qualche minuto, potremo aggiungere e sfumare anche la salsina di limone e zucchero, che regalerà un inimitabile sapore agrodolce.

Alziamo quindi la fiamma per ultimare la cottura, premurandoci di guarnire con fettine di limone e, se piace, una spolverata di coriandolo o altra spezia.

Quale contorno abbinare?

Sebbene sia un piatto già di per sé molto gustoso, è comunque inevitabile servirlo con un contorno per completare il pasto.

Possiamo scegliere di abbinarlo ad una versione più saporita delle classiche crocchette di patate al forno o anche a questo cavolfiore croccante.