Capita spesso e a sempre più persone di tornare a casa dopo una giornata di lavoro e di non aver pensato a cosa preparare per cena. Ed anche la voglia di mettersi ai fornelli sembrerebbe davvero misera.

In questi casi potremmo decidere di portare in tavola un semplice panino del fast food o di cucinarne uno in casa.

Tuttavia anziché proporre il solito e noioso panino a forma di rosetta o hamburger con l’aggiunta di qualche altro solito ingrediente, potremmo decidere di portare in tavola una preparazione dallo stile tutto anglosassone, un veloce ma sfizioso toast capovolto.

Per una cena lampo pronta in meno di 5 minuti ecco 1 incredibile e deliziosa ricetta che ci salverà anche quando non sappiamo cosa cucinare

Per la preparazione del toast occorrono pochi ingredienti e 1 padella e il gioco e fatto.

Toast all’inglese

Ingredienti per 1 persona:

2 uova;

2 fette di pane da toast ai cereali;

1 manciata di spinaci all’insalata;

3 o 4 pomodorini;

1 cucchiaino di formaggio spalmabile.

Procedimento:

In una terrina sbattere le uova e aggiungere del pepe. Oleare leggermente una padella antiaderente e versare all’interno le uova strapazzate. Riporvi sopra le fette di pane e coprire con un coperchio finché non sarà possibile girare l’uovo e le fette. Girare come si gira una classica frittata e ripiegare l’uovo in eccesso all’interno delle fette di pane; aggiungere su una metà il formaggio spalmabile o delle scaglie di formaggio morbido, sull’altra gli spinacini e i pomodorini e chiudere le fette a modo di panino. Cuocere da entrambi i lati finché il pane non diventerà croccante e servire su un letto di insalata o rucola se si preferisce.

Per la preparazione di più razioni basterà aumentare il numero delle fette di pane e di conseguenza degli altri ingredienti da mettere all’interno a seconda del numero delle persone presenti a cena.

Dunque, per una cena lampo pronta in pochi minuti ecco una ricetta imperdibile.

Chicche di gusto

Per renderlo più saporito potremmo aggiungere dell’hummus di ceci, piuttosto che della maionese di riso più leggera della classica e vegana. Se si preferisce potremmo anche sostituire semplicemente gli ingredienti presenti all’interno. Potremmo ad esempio aggiungere anche delle fettine di avocado piuttosto che sostituire il formaggio con della fontina o del gorgonzola per un sapore più deciso.

