A chi non è mai successo di guardare nel frigorifero e nella dispensa senza riuscire a decidere che cosa cucinare?

Dopo una lunga giornata di lavoro, siamo stanchi e spesso non abbiamo voglia di metterci ai fornelli per preparare qualcosa di elaborato.

Tra le verdure di stagione a marzo troviamo i porri. Generalmente usiamo quest’ortaggio per preparare gustosi risotti o deliziose creme e vellutate.

Oggi invece suggeriamo una ricetta diversa, molto gustosa e ricca che vede proprio i porri come protagonisti. Ad accompagnarli ci sarà un’appetitosa crema al formaggio che ci farà amare alla follia questo piatto. Vedremo come con pochi euro potremo portare a tavola un piatto sorprendentemente gustoso.

Ingredienti

1 rotolo di pasta brisée;

4 porri;

4 uova;

100 g di gorgonzola;

50 g di formaggio brie;

150 ml di panna da cucina;

100 ml di latte;

50 ml di olio EVO;

50 ml di acqua;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per una cena economica e veloce, ecco come cucinare i porri in modo appetitoso al posto della solita vellutata o risotto

Prima di iniziare, estraiamo dal frigorifero la pasta brisée in modo da poterla srotolare agevolmente. Mondiamo i porri, laviamoli con cura e tagliamoli a rondelle. Tagliamo a pezzetti il gorgonzola e il brie e mettiamoli in 2 recipienti diversi.

Trasferiamo i porri in un tegame insieme all’olio extravergine d’oliva e all’acqua. Aggiungiamo sale, pepe e facciamoli appassire per una decina di minuti. A fine cottura, i porri dovranno essere ancora leggermente croccanti.

Occupiamoci della crema di gorgonzola. Uniamo in un pentolino le uova, il latte, la panna e lavoriamoli con una frusta per impedire la formazione di grumi. Mescoliamo gli ingredienti a fiamma bassa per un minuto e poi aggiungiamo il gorgonzola a pezzetti. Non appena il gorgonzola si sarà sciolto, spegniamo la fiamma.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e srotoliamo la pasta brisée. Mettiamola su uno stampo da crostata insieme alla carta da forno e pratichiamo dei forellini con i rebbi di una forchetta.

Componiamo la torta versando sulla pasta brisée metà dei porri cotti precedentemente, la crema di gorgonzola e il brie. Terminiamo coprendo il tutto con un ultimo strato di porri ed inforniamo la torta. Facciamola cuocere per circa 25 minuti e sforniamola.

Consigli

Abbiamo visto quanto sia semplice preparare quest’irresistibile quiche per una cena economica e veloce. Per accompagnare la quiche, possiamo realizzare una teglia di patate al forno da fare cuocere in contemporanea, così da poter risparmiare tempo.

Infine, possiamo conservare la quiche ai porri e gorgonzola per non più di un giorno dentro un contenitore ermetico. Mettiamola nel frigorifero solo quando si sarà completamente raffreddata.

Approfondimento

3 errori da evitare con i cipollotti