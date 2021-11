Sta arrivando quel momento magico, il periodo delle feste di Natale, che ci ricorda che saremo in pieno inverno. La casa si riempie di colori, addobbi, ghirlande, pigne ed anche di tutti i lavoretti fai da te che stiamo preparando con cura.

Così l’atmosfera sarà più gioiosa, ricca di luci e festosa, per rendere ancora più speciale quei giorni. Le tavole saranno colme di cibo e pietanze squisite e molti aggiungeranno anche cioccolatini, frutta secca e leccornie nei vari cestini.

Oltre l’albero di Natale e il presepe, però, non potranno mancare delle bellissime piante per abbellire le nostre stanze. Il profumo e il fascino dei fiori regaleranno all’ambiente un tocco di eleganza.

Se vogliamo, però, che le piante siano fiorite per dicembre, già dobbiamo affrettarci per recuperare alcune specifiche specie. Invece delle solite stelle di natale e ciclamini, possiamo sbizzarrirci con l’acquisto di altre tipologie che fioriranno per tutto l’inverno.

Per una casa ricoperta di fiori meravigliosi per le feste ecco le piante ideali da scegliere

Anche se solitamente la fioritura avviene a fine inverno, in determinate condizioni, potremo scegliere il giacinto. Colorata, profumata e leggiadra, questa pianta bulbosa potrebbe fiorire proprio durante il mese di dicembre. I suoi fiori a pannocchia, con petali a stella, saranno variegati, quindi blu, lilla, rosa, giallo, azzurro.

All’interno delle mura domestiche, non avranno problemi a fiorire prima del previsto, basterà innaffiarle 2 volte a settimana.

Graziosa e allegra, la piccola saintpaulia, ovvero la violetta africana, produce dei simpatici fiori forma di rosa con 5 petali di vari colori intensi. Se le daremo acqua con regolarità, mantenendo un terreno umido, fiorirà per molti mesi.

Un’atra pianta da tenere in casa per le feste è la primula obconica, anche se notoriamente produce i fiori in primavera. Se vive in determinate temperature, anticipa di molto la fioritura. Può raggiungere anche un metro d’altezza, molto resistente e facile da coltivare in vaso, il profumo riempirà casa.

Le prime due

Molti la definiscono “erbaccia”, eppure la peverina tomentosa è una pianta rustica perenne che ha dei fiorellini bianchi delicati che ricordano le margherite. Resistente alla siccità ma anche al freddo, può decorare alla perfezione sia gli interni che l’esterno di casa.

Originaria dell’Africa, la clivia è perfetta per decorare gli angoli di casa con stile, avremo infatti un’esplosione di colore. I suoi fiori possono anche durare un mese e sono di colore rosso o arancione. In linea generale appariranno a fine inverno, ma con le giuste attenzioni, li vedremo anche d’inverno. Non esponiamola ai raggi del sole diretti, coltiviamola in vaso con un terreno che dreni bene l’acqua, tenendolo umido.

Dunque, per una casa ricoperta di fiori meravigliosi per le feste ecco le piante ideali da scegliere, che con gli accorgimenti giusti ci regaleranno tantissimi fiori.

