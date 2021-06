La polvere è davvero un problema di cui non riusciamo mai a liberarci. Non si deposita soltanto quando apriamo le finestre ed entra dall’esterno. Ma anche da fibre, residui di pelle o peli di animali che accumuliamo in casa. E finisce davvero dappertutto, anche in posti impensabili. E non eliminarla completamente può essere problematico per chi soffre di allergia agli acari. Per questo è importante controllare in ogni angolo e non dimenticare nulla.

Per una casa davvero pulita e libera dalla polvere non dobbiamo dimenticarci di questo oggetto a cui non tutti pensano

Armati di spolverino, aspirapolvere e panni antistatici puliamo tutte le superfici. Sopra gli armadi, sulle pareti o mattonelle. Anche lampade e lampadari. Ma spesso ci sfugge qualcosa. Perché puntualmente, dopo aver acceso la luce vediamo fluttuare il pulviscolo. Da cosa può arrivare quella polvere?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un indizio può essere la luce più soffusa

Se ci sembra che la luce del nostro lampadario sia più fioca magari pensiamo che la lampadina si stia esaurendo. Ma in realtà questo fenomeno può essere un campanello d’allarme. Significa che è proprio lì che abbiamo dimenticato di spolverare. Già, le lampadine. Anche i lampadari verticali che hanno il paralume verso il basso possono riempirsi di polvere. Per quello vediamo la luce meno intensa. E appena accendiamo la lampadina volano granelli di polvere ovunque.

Quindi ora che abbiamo scoperto questo punto nascosto, come spolverarlo? Ovviamente sempre con l’interruttore spento altrimenti rischiamo di prendere la scossa. I modi sono due, passando un panno antistatico o di microfibra direttamente sulla lampadina. Senza toglierla dal portalampada per eliminare la polvere più superficiale. Per una pulizia più profonda svitiamo la lampadina. Usiamo un panno imbevuto di alcol denaturato e passiamolo su tutta la superficie. Senza toccare la base che andrà nel portalampada. Riavvitiamo la lampadina e aspettiamo almeno 30 minuti prima di accendere la luce. Per precauzione.

Ecco, per una casa davvero pulita e libera dalla polvere non dobbiamo dimenticarci di questo oggetto a cui non tutti pensano. Ora sì che ci potremo liberare di tutta la polvere!

Approfondimento

Un solo ingrediente per rinfrescare e profumare tutta la casa da utilizzare con l’aspirapolvere e per lavare i pavimenti