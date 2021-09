Tra le zone della casa meno sfruttate troviamo l’atrio e i corridoi. Si tratta di zone di passaggio poco vissute e molto difficili da rendere accoglienti.

Uno dei modi che si possono utilizzare per abbellire questi luoghi comporta l’utilizzo di piante. Tuttavia sarà bene scegliere con attenzione le piante da sistemare in queste zone. Dovranno essere molto resistenti, necessitare di poche cure e non patire correnti d’aria con sbalzi di temperatura frequenti.

Il ritorno a casa dopo le ferie estive è il momento giusto per dedicarsi alla sistemazione di questi spazi.

In un precedente articolo si era trattato del Sedum telephium, pianta molto resistente al freddo perfetta per abbellire bacioni e giardini durante il periodo invernale.

Come anticipato, invece, oggi si tratterà di alcune piante perfette per decorare zone poco battute come atrio e corridoi.

Tra tutte meritano di essere nominate la Clivia, l’Aspidistra e la Zamia.

Per una casa che tutti ci invidieranno bastano queste piante stupende e indistruttibili che pochi conoscono

Clivia miniata

La Clivia è una pianta poco esigente ma, al contempo, molto decorativa. Le foglie nastriformi lunghe circa sessanta centimetri rendono questa pianta meravigliosa tutto l’anno.

La vera sorpresa, però, sono i fiori stupendi di colore arancione brillante che spuntano alla fine dell’inverno.

Dal periodo primaverile fino ad ottobre dovrà essere annaffiata con regolarità, ogni quindici giorni potrà anche essere utilizzato del concime specifico.

Con l’arrivo dell’autunno e, poi, dell’inverno l’irrigazione dovrà divenire sporadica. Il luogo ideale dove sistemare la clivia sono proprio le scale, specialmente se luminose e con temperature invernali attorno ai dodici gradi.

Se spostate all’esterno nel periodo estivo in un luogo ombreggiato con l’arrivo del freddo dovranno essere riparate in casa.

Aspidistra, una pianta unica

Una pianta praticamente indistruttibile e molto facile da coltivare è l’Aspidistra. Si adatta bene anche in posizioni poco illuminate e a temperature fresche. Si tratta di una pianta erbacea caratterizzata da un fogliame verde scuro e molto denso che non necessita di essere rinvasata spesso. Per quanto riguarda l’esposizione dovrà essere luminosa ma lontana dai raggi diretti del sole che rischierebbero di bruciare il fogliame.

Resiste fino a meno cinque gradi sotto lo zero ma la temperatura ideale è compresa tra i dodici e i venti gradi.

La pianta andrà irrigata un paio di volte alla settimana in estate e una volta in inverno.

Zamioculcas zamiifolia

La Zamioculcas o Zamia è una delle piante d’appartamento migliori che si possano coltivare.

Molto diffusa e apprezzata per il suo aspetto molto essenziale e per al facilità di coltivazione.

La Zamia resiste bene in condizioni di poca luce anche se predilige un posto ben illuminato ma lontano dai raggi diretti del sole.

Durante il periodo primaverile potrà essere spostata all’esterno. Le annaffiature dovranno avvenire ogni dieci giorni senza eccedere. Infatti un eccesso di acqua potrebbe provocare marciumi radicali che uccideranno la pianta.

Ecco, quindi, spiegato perchè per una casa che tutti ci invidieranno bastano queste piante stupende e indistruttibili che pochi conoscono.